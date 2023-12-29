Продовжимо посилювати нашу ППО і працювати над тим, щоб повернути війну назад у Росію – звернення Президента України

Дорогі українці, українки!

Зараз триває в різних містах України рятувальна операція. Де були влучання російських ракет, падіння уламків. Найбільш масована атака від цих покидьків – майже 160 ракет і дронів. Наші воїни збили більшість із них – різні типи ракет, «шахеди». Мішені вже для Росії звичні – понад 100 приватних будинків зруйновані або пошкоджені, 45 багатоповерхівок, школи, дві церкви, лікарні, пологовий будинок, багато торговельних і складських приміщень. Станом на цей час 29 людей загинули. Мої щирі співчуття всім рідним і близьким. Понад 150 людей поранені – усім надано необхідну допомогу. Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя, Сміла, Харківщина, Сумщина, Хмельниччина, наша Житомирщина… Обов’язково відповімо російським терористам на кожен удар. Терор ніколи не виграє в людей. Понад 600 наших рятувальників залучені до допомоги, розбору завалів. Багато техніки. Робота триватиме цілодобово. Я хочу подякувати всім, хто залучений, усім, хто підтримує людей. Особливо хлопцям-рятувальникам ДСНС України. Дякую вам, хлопці! Дмитро Луценко в Харкові, Денис Міхєєв у Дніпрі, Павло Харчевський - Одеса, Михайло Гринь та Ігор Добридень у Києві, Андрій Нестеренко - Запоріжжя. Також працівникам Національної поліції України, які сьогодні особливо проявили себе: Олександр Гнатюк у Харкові, Дмитро Попович у Дніпрі, Артем Грушко в Одесі, Ірина Науменко, дякую вам, Ірино - в Запоріжжі. Я дякую всім вам і вашим колегам!

Важливо, щоб світ відреагував на цей черговий прояв терору. Багато лідерів сьогодні вже заявили про підтримку України та українців, і я вдячний кожному. Особливо тим, хто допоміг нашій державі з ППО. Наші воїни протиповітряної оборони сьогодні зробили багато. Враховуючи, що російські терористи спеціально старались обійти наш захист. Ми продовжимо посилювати нашу ППО й працювати над тим, щоб повернути війну назад до цих покидьків – додому, у Росію, звідки вона й прийшла.

Сьогодні я був на позиціях наших воїнів на фронті. В Авдіївці. 110-та окрема механізована бригада. Героїчні воїни. Особисто подякував їм за силу, за те, як вони тримаються в боях. Нагородив тих, хто відзначився найбільше. Вручив «Золоту Зірку» Героя України молодшому сержанту Ігорю Тимощуку, «Хрестом бойових заслуг» нагородив старшого лейтенанта Євгена Байкова. Також вручив ордени «За мужність» та Хмельницького воїнам бригади. Це честь – особисто дякувати таким воїнам. Усім, хто зараз на «нулі», усім, хто боронить нашу державу. І хоч є втома – її видно, – але немає зневіри. Немає слабкості. Немає. І це найважливіше!

Україна б’ється за своє життя, і я дякую кожному й кожній, хто там, на фронті, у прифронтових районах, усім, хто допомагає.

Відвідав шпиталь на Донеччині, щоб особисто подякувати нашим військовим медикам і підтримати хлопців, які відновлюються після поранень. Відзначив державними нагородами лікарів і воїнів. Я пишаюся нашими людьми – силою нашого народу, нашою країною, тим, що Україна може, коли ми всі згуртовані. І я дякую всім, хто дбає про нашу державу й людей! Хто захищає, хто працює, хто зміцнює!

Разом вистоїмо. І переможемо! Знаю.

Слава Україні!

