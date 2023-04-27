Продовжимо працювати для повернення всіх депортованих українських дітей і для покарання Росії – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Сьогодні є важливий політичний результат у Страсбурзі – на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. Ухвалено резолюцію, якою визнається, що депортація Росією українських дітей містить ознаки геноциду. І це перше визнання такого факту на рівні такої високої міжнародної організації, що об’єднує держави нашого континенту.

Якщо говорити практично, це рішення суттєво допоможе нашій глобальній роботі щодо притягнення Росії та її посадовців, включно з керівником держави-терориста, до відповідальності саме за геноцид, геноцидну політику проти України.

Депортація українських дітей – це один із цілком продуманих елементів намагання Росії стерти ідентичність нашого народу, знищити саму сутність українців. Це свідомий злочин геноциду, скоєний російськими посадовцями. Саме так це має кваліфікуватися і політично, і юридично.

Сьогодні перша леді України зверталася до ПАРЄ – саме щодо дітей, сімей… Наші парламентарі й наші дипломати добре попрацювали. І на всіх рівнях – формальних і неформальних, із лідерами держав, на парламентському, урядовому, правоохоронному рівнях, у юридичній спільноті та в міжнародних і міжпарламентських організаціях – ми продовжимо працювати для повернення всіх депортованих українських дітей і для покарання Росії. Нам достеменно відомі дані майже 20 тисяч дітей, які були вивезені й розпорошені по різних регіонах держави-зла. Але очевидно, що це лише частина значно масштабніших злочинних дій. Таких дітей може бути значно більше.

Європа та світ уже бачили різні депортації та спроби знищення народів. Саме на російському прикладі – відповідальністю цієї держави та її посадовців, винних у геноциді, – ми мусимо показати всім іншим потенційним джерелам такого ж зла, що безкарності більше ніколи не буде. А вироки за геноцид будуть. Так само, як і за всі інші злочини Росії проти України й наших людей.

У Миколаєві вже завершився розбір завалів на місці ракетного удару, який стався сьогодні вночі. Понад 20 поранених, одна людина загинула… Мої співчуття рідним і близьким.

Ракетами пошкоджені десятки звичайних будинків, два навчальні заклади. «Калібри» проти школи й коледжу, проти житлової забудови.

Увечері ще один ракетний удар був завданий по Костянтинівці Донецької області. Пошкоджено теж школу, лікарню, житлові будинки. На жаль, є постраждалі люди.

На жаль, юридична машина світу довго набирає обертів. Але набирає. На жаль, політичний тиск світу на державу-терориста, санкційний тиск ще не досяг повної сили. Але досягає…

А от наші воїни від першого дня цієї битви на захист людей та людяності роблять абсолютно все можливе! І навіть більше, ніж можливо.

Авдіївка – 35-та окрема бригада морської піхоти. Марʼїнка – наша славетна «Сімдесятдевʼятка»… Донецький напрямок загалом – 55-та окрема артилерійська бригада… Дякую вам, воїни, за незмінну результативність!

Запорізький напрямок – сьогодні, як і завжди, є за що подякувати бійцям нашої 44-ї окремої артилерійської бригади. Молодці!

Передав сьогодні письмову подяку воїнам і командиру 95-ї окремої бригади ДШВ, які дуже потужно бʼються поблизу Кремінної на Луганщині.

І окремо хочу подякувати абсолютно всім, хто боронить Бахмут і знищує там ворога так масштабно, як окупант на це заслужив.

Слава всім нашим воїнам, хто зараз у бою, на бойових постах, на бойових завданнях!

Дякую всім у світі, хто нам допомагає!

Вічна памʼять усім, чиї життя забрав російський терор!

Слава Україні!