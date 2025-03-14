Продовжуємо нашу роботу заради об’єднання абсолютно всіх, хто може реально допомогти, хто може зміцнити дипломатію та наблизити мир – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні весь день – багато дипломатії, багато перемовин, які можуть наблизити мир. Зараз на столі – американська пропозиція безумовної тиші в небі, на морі та на фронті. Україна сприймає цю пропозицію, і з цього можемо розпочати швидкий рух до гарантованої безпеки, до завершення цієї війни й до надійного миру. Наші команди дуже добре попрацювали на зустрічі в Саудівській Аравії, тривають контакти з американською стороною. Ми, українці, налаштовані дуже конструктивно. І важливо все ж дотиснути Росію до конструктиву. Щоб закінчилися всі ці російські маніпуляції, які можуть тільки затягнути війну. Я вдячний усім, хто зараз Україну підтримує, хто підтримує наші зусилля та кроки заради миру.

Сьогодні я чув багато правильних слів про те, що війну треба закінчувати. Чув багато схвалення української позиції. Продовжуємо нашу роботу заради об’єднання абсолютно всіх, хто може реально допомогти, хто може зміцнити дипломатію та наблизити мир. Я говорив сьогодні з кардиналом Пароліном, Державним секретарем Ватикану. Подякував за підтримку й за молитви за Україну та мир. Ватикан дуже добре сприймає те, що зараз реально зберегти життя завдяки тиші. Говорили також і про звільнення наших людей із російського полону, про повернення депортованих дорослих і викрадених наших дітей. Сьогодні ж говорив із Патріархом Варфоломієм. Теж – підтримка нашої держави, наших людей. Підтримка нашої дипломатії. Я дякую його Всесвятості. Щойно говорив з американським пастором Франкліном Гремом, президентом Євангельської асоціації Біллі Грема. Вдячний за підтримку та молитви заради миру, заради України. Дуже мудра людина. І ми дуже цінуємо такі голоси у Сполучених Штатах Америки – голоси заради миру. Сьогодні ж я говорив із Президентом Франції Емманюелем Макроном – Емманюель, як і завжди, чітко знає всі деталі, пропонує хороші ідеї. Ми проаналізували стан дипломатії на сьогодні, можливості, які є. Говорили про технічні аспекти контролю за тишею, про можливі наступні кроки в дипломатії та в захисті наших людей, нашої Європи. Гарантії безпеки, ситуація на землі, можливий розвиток ситуації – в усьому цьому маємо чітку підтримку Франції. Дякуємо. Сьогодні ж запланована розмова з президентом Туреччини Ердоганом – я хочу поінформувати президента про нашу позицію щодо тиші та щодо готовності до швидкої й чесної дипломатії заради завершення війни. Завтра відбудеться саміт європейських партнерів: ми представимо нашу позицію та реальну інформацію про те, що відбувається – відбувається на фронті, також відбувається в Курській області та в усіх наших контактах з партнерами. Безпека – це пріоритет. Мир – це пріоритет. Незалежність України – це пріоритет. Я дякую всім, хто допомагає! І сьогодні ж відзначив наших воїнів державними нагородами. Пишаюсь усіма нашими героями!

Слава Україні!