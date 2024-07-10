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Продовжуємо роботу у Вашингтоні, і буде, зокрема, вже дуже скоро рішення щодо F-16 – звернення Президента
Продовжуємо роботу у Вашингтоні, і буде, зокрема, вже дуже скоро рішення щодо F-16 – звернення Президента

10 липня 2024 року - 16:16

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Продовжуємо роботу у Вашингтоні, і буде, зокрема, вже дуже скоро рішення щодо F-16 – звернення Президента

10 липня 2024 року - 16:12

Продовжуємо роботу у Вашингтоні, і буде, зокрема, вже дуже скоро рішення щодо F-16 – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні продовжуємо роботу у Вашингтоні. Буде, зокрема, вже дуже скоро рішення щодо F-16. Збільшуємо кількість літаків, доступних Україні. Вчора для України ми отримали рішення про ще п’ять «патріотів» і десятки інших систем ППО, сьогодні – рішення щодо літаків. Будуть зараз і дві нові безпекові угоди. Там, в угодах, – підтримка санкцій проти Росії, підтримка нашого вступу в ЄС і НАТО, підтримка нашого захисту – наших воїнів, усіх наших людей, відбудови – усе це ми враховуємо в безпекових угодах саме так, як потрібно.

І наші зустрічі. Буде щонайменше десять перемовин із лідерами країн. Вдячний усій нашій команді за активність. Сьогодні ж будуть зустрічі в Конгресі США – обидві партії, обидві палати. Ми цінуємо американську підтримку і будемо сьогодні говорити про те, як додати нашій взаємодії з Америкою ще більше хороших результатів – бажано далекобійних і далекосяжних. Дякую всім, хто допомагає! Кожного дня – більше сили та ближче до справедливого миру.

Слава Україні!

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