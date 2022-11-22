Проект допомоги міст Європи із постачання генераторів покликаний допомогти українцям пережити найскладнішу зиму в сучасній історії – Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак разом з Президентом Європейського парламенту Робертою Мецолою та президентом Асоціації європейських міст Euroсities, міським головою Флоренції Даріо Нарделлою взяв участь у режимі відеоконференції в офіційному запуску в Страсбурзі проекту Euroсities щодо допомоги містам України у постачанні генераторів.

Андрій Єрмак подякував Роберті Мецолі за її безпрецедентне лідерство й потужну підтримку України з боку Європарламенту з початку повномасштабного вторгнення Росії.

«Я хотів би скористатися цією нагодою, щоб відзначити сьогоднішнє рішення Європейського парламенту про цілком заслужене визнання Росії терористичним режимом», – зазначив він.

Керівник Офісу Глави держави нагадав, що в останні місяці РФ розпочала терор проти критичної інфраструктури України. Він наголосив, що позбавлення цивільних громадян водопостачання та водовідведення може спровокувати гуманітарну катастрофу.

Андрій Єрмак акцентував, що презентований сьогодні проект покликаний допомогти українцям пережити найскладнішу зиму в сучасній історії країни.

«Генератори є основним обладнанням, яке забезпечить базові потреби людей: світло, зв’язок, доступ до надійної медичної допомоги у разі відключення світла, спричиненого ударами Росії. Вони потрібні нам як стратегічний резерв в умовах повного й безперервного знеструмлення, яке, можливо, триватиме тижнями», – сказав він.

Водночас керівник Офісу Президента акцентував, що основним пріоритетом для України сьогодні є негайне відновлення енергомережі. За його словами, нашій країні потрібне високовольтне обладнання: автотрансформатори, автоматичні вимикачі, реле, розрядники.

«У Європі триває найбільша за останні понад півстоліття війна. Проте українці переконані: за підтримки об’єднаної Європи ми переможемо, а Росія зазнає поразки», – наголосив Андрій Єрмак.

Зі свого боку Президент Європейського парламенту Роберта Мецола зазначила, що ЄС та його інституції залишаються солідарними з Україною на гуманітарному, військовому та фінансовому фронті.

Вона додала, що надання генераторів має допомогти в забезпеченні енерго- та водопостачання для цивільного населення, лікарень в Україні.

Роберта Мецола закликала всі міста й регіони Європи приєднатися до цього проекту допомоги українцям.