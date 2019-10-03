Проект LIFT спрямований на чесний і прозорий добір фахівців, зловживання тут неприпустимі – Сергій Трофімов

Часи, коли посади отримували завдяки хабарам, минули. Так перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Трофімов прокоментував затримання особи, яка вимагала в одного з учасників проекту LIFT 150 тисяч доларів США, прикриваючись нібито наявністю зв’язків в Офісі Президента.

«Часи, коли питання вирішувалися за допомогою хабарів, минули. Проект LIFT спрямований на чесний і прозорий добір фахівців, які хочуть змінювати країну. Будь-які зловживання на цьому проекті неприпустимі, винних каратимуть відповідно до закону», – підкреслив Сергій Трофімов.

За інформацією Генеральної прокуратури, ГПУ спільно з Національною поліцією та Службою безпеки України викрила особу за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

За версією слідства, ця особа «шляхом обману, а саме створення уявлення у кандидата на посаду голови однієї з районних адміністрацій Київської області (проект LIFT) про наявність «зв’язків» у Офісі Президента України», намагалася заволодіти коштами у сумі 150 тис. доларів США. Особу було затримано під час одержання частини коштів (близько 30 тис. євро). Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.