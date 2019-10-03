Проектний офіс ЄС у Маріуполі реалізовуватиме програми підтримки децентралізації та боротьби з корупцією – Володимир Зеленський

У Маріуполі Донецької області відкривається Проектний офіс Європейського Союзу, який реалізовуватиме дві програми: щодо децентралізації та боротьби з корупцією. Це – лише частина підтримки, яку надає ЄС східним регіонам України, заявив Президент Володимир Зеленський.

«Дві програми ЄС, які реалізовуватимуться у цьому офісі, – це підтримка децентралізації та боротьби з корупцією. Обидві програми мають велике значення для розвитку бізнесу та залучення інвестицій», – підкреслив Президент під час відкриття офісу ЄС у Маріуполі.

Глава держави зауважив, що це лише невеличка частина допомоги Європейського Союзу Україні та східним регіонам, які найбільше страждають від війни.

«Ми високо цінуємо підтримку з боку наших європейських партнерів, відчуваємо її не лише на словах, а й на ділі. І ми сьогодні з вами це бачимо», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський нагадав про комплексну програму допомоги ЄС українському Приазов’ю, зокрема, проекти щодо модернізації дороги та залізниці з Маріуполя до Запоріжжя та Миколаєва, оновлення тролейбусного парку в Херсоні, підтримки малого бізнесу, реконструкції дитячих садочків, модернізації закладів професійно-технічної освіти та підтримки внутрішньо переміщених осіб.

Глава держави зазначив, що програму підтримки Приазов’я й сьогоднішній інвестиційний форум RE:THINK. Invest in Ukraine у Маріуполі об’єднує спільна мета – покращення життя простих українців, які втомилися від багаторічної корупції, перепон для ведення бізнесу та хочуть встановлення миру.

Володимир Зеленський додав, що українці потребують швидких змін на краще, і цього можливо досягнути спільно з міжнародними партнерами, щоб «в усій країні, і що важливо – саме тут, на сході держави, громадяни побачили, що таке гідне європейське життя».

За словами Президента, загалом підтримка ЄС уже сягнула 15 млрд євро. «За це ми дуже вдячні. Водночас наша мета – вийти з парадигми прохача допомоги й нарешті почати нарівні спільно з міжнародними партнерами втілювати у життя великі інвестиційні проекти», – підкреслив він.

Глава держави упевнений, що Україна може бути інвестиційно привабливою. «І завдяки економічному зростанню, системним змінам та важливим реформам у недалекому майбутньому приєднається до європейської родини», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський висловив сподівання, що присутній на відкритті Проектного офісу генеральний директор директорату Європейської комісії з питань сусідства та переговорів щодо розширення Крістіан Даніельсон підтримає Україну.