Програма «Велика реставрація» розрахована на кілька років, передбачається її фінансування за системою державно-приватного партнерства – Володимир Зеленський

Програма «Велика реставрація» з відновлення визначних історичних пам’яток та об’єктів культурної спадщини розрахована на декілька років і передбачатиме різні системи фінансування, зокрема державно-приватне партнерство. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час інтерв’ю українським телеканалам у межах Всеукраїнського форуму «Україна 30. Інфраструктура».

На запитання журналіста, чи можливий варіант концесії для реалізації програми «Велика реставрація» за прикладом європейських країн, Глава держави зазначив, що розглядається декілька форматів фінансування.

«Треба рухатиcя багатьма шляхами: концесія, державно-приватне партнерство, віддавати приватному сектору, і держава повинна окремо інвестувати. Бо реставрація по всьому світу йде навіть не десятиріччями, а сторіччями. Це програма, яку ми зараз починаємо в Україні і яка не буде зупинятись. У нас багато історичних пам’яток – все це відновити за три-п’ять-десять років просто неможливо. За цей час, я впевнений, ми відновимо для туризму основні важливі «магніти», все інше – це велика робота, яку належить виконати. Найголовніше, що ми розпочали», – зауважив Глава держави.

За його словами, на першому етапі фінансування передбачено 300 млн грн, які необхідні для підготовки проектної документації.

«Ми опрацьовуємо, які пам’ятки історії та культури можемо розглядати як концесійні проекти», – сказав Володимир Зеленський.