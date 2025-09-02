Програми взаємодії із європейськими інституціями дають конкретні результати – Володимир Зеленський

Участь Президента Європейської ради Антоніу Кошти та міністерки закордонних справ Швеції Марії Мальмер Стенергард у засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад показує, наскільки вже пов’язані внутрішні українські питання та відносини нашої країни із Європейським Союзом. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, відкриваючи засідання Конгресу в Ужгороді.

Глава держави наголосив, що Україна де-факто інтегрується у Євросоюз, активно працює для відкриття переговорних кластерів.

«Усі наші програми взаємодії – вони сьогодні працюють. Оборонні передусім, енергетичні, програми бюджетної стійкості, які так важливі для підтримки наших людей. Я дуже ціную всю допомогу та взаємодію на рівні між громадами, між містами. Європейські інституції також працюють безпосередньо з громадами. Ми дуже вдячні за таку підтримку й допомогу», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський подякував кожній громаді, яка дає Україні економічну силу, робить внесок у стійкість та обороноздатність країни, і закликав Кабінет Міністрів і надалі підтримувати програму «Зроблено в Україні».

Президент зазначив, що на тижні очікує від Прем’єр-міністерки Юлії Свириденко пропозиції щодо дієвого страхування військових ризиків для прифронтових громад. Крім того, важливо цьогоріч продовжувати підтримку українських воїнів з боку громад на рівні не менше ніж 15 % від надходжень до їхніх бюджетів.

Володимир Зеленський також подякував європейським друзям, які відвідують українські регіони й бачать те, що робить Росія та наскільки важливо підтримувати нашу країну. Достатня підтримка України та санкції проти Росії – елементи, які забезпечують тиск на РФ.

«Європа так влаштована, що голоси громад часто мають не менше значення, ніж голоси держав. Тому важливо, щоб громади були активними», – сказав Президент.

Він також закликав повністю виконувати домовленості з партнерами. Робота в межах усіх коаліцій має бути наповнена змістом і результатами. За словами Володимира Зеленського, конкретним прикладом є фінансування безоплатного шкільного харчування для всіх українських дітей. Програма має запрацювати в усіх школах.

Президент закликав урядовців до більш активної участі у розв’язанні таких питань. Зокрема, щодо забезпечення шкіл автобусами, укриттями та необхідним обладнанням. Глава держави також відзначив темпи будівництва шкіл в укриттях на Харківщині, Запоріжжі та Херсонщині – у регіонах, які їх потребують.

Окрему увагу Володимир Зеленський приділив інтеграції ветеранів в економічне та соціальне життя. Ветеранські простори, бізнеси, створення робочих місць для ветеранів мають бути пріоритетом для кожної громади.

«Дуже прошу уряд та команду Офісу координувати цю роботу особливо та протягом місяця запропонувати цілісну, об’єднану платформу з усіма можливостями для ветеранів як на центральному рівні – у відносинах із державою, – так і в громадах», – сказав Президент.

Антоніу Кошта у виступі подякував за запрошення й зауважив, що це вже третій його візит в Україну. Він відзначив стійкість українських громад і запевнив у продовженні підтримки з боку Євросоюзу.

«Я хочу сьогодні наголосити, наскільки ми вражені реформами, які ви здійснюєте навіть під час війни на вашій землі. Ця робота має продовжуватися, і ми будемо поруч, щоб підтримати вас. Ми підтримаємо вас у ваших зусиллях задля миру, у майбутніх переговорах, і найважливіше – у нашому спільному майбутньому: України як повноправного члена Європейського Союзу», – сказав Президент Євроради.