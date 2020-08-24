Програму «Доступні кредити 5-7-9%» треба розширити на фермерів, постраждалих від посухи – Президент

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства отримало завдання щодо підготовки програми підтримки фермерів, які постраждали від посухи. Зокрема, передбачається розширення програми «Доступні кредити 5-7-9%».

«Я говорив з фермерами. Поставили завдання. Крім програми «5-7-9%», буде виділено частину в цій програмі для фермерів. Перш за все для тих, які постраждали від посухи в Україні», – зазначив Глава держави під час спілкування з представниками ЗМІ в межах робочої поїздки в Одеську область.

Президент наголосив, що за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» видано позик на суму 6 млрд грн.

Крім того, профільні міністерства мають розробити програми зрошування.

«Всі скаржаться, що довгі роки – засуха, фермери втрачають урожай. Так, це природа, це клімат, але держава не може відповідати, що це тільки природа та клімат», – зауважив Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що уряд має вирішити питання страхування врожаю.