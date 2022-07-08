Промова Президента України в парламенті Словенії

Шановна пані Голово!

Шановний пане Президенте!

Шановний пане Прем'єр-міністре!

Шановні пані та панове!

Народе Словенії!

Це честь для мене – звертатися до вас у такому спеціальному форматі. І, до речі, зараз я перебуваю неподалік передової, тож мої слова у цьому зверненні підсилені емоціями та надіями, якими зі мною поділилися наші захисники й захисниці.

Я вдячний усім країнам Європейського Союзу, у яких відбулися такі мої звернення. Ми знаємо, що Росія намагалася зірвати їх, намагалася залучити різні свої зв’язки – політичні, дипломатичні, навіть бізнесові. Вони у Москві розуміють, що їм нічого протиставити такій довірі між народами України та Європи і такій комунікаційній активності.

Тому вони погрожували європейцям, маніпулювали тими, хто від них залежить. Але ось уже двадцять четвертий парламент із двадцяти семи країн Європейського Союзу! І я хочу привітати вас із цим очевидним свідченням того, що Росія втратила вплив у Євросоюзі. Факт залишається фактом: більшість країн Євросоюзу непідвладна керуванню з Росії. І це – нова політична реальність у Європі, якої ми досягли всі разом – кожна країна, яка виступила на захист нашої спільної свободи.

Все, що ми говорили про себе, стало нашими діями на захист себе й нашого демократичного способу життя. Ми не просто насолоджуємося свободою, а зробили її захист ключовою метою нашої антивоєнної коаліції. Ми не просто досягли нової єдності на Європейському континенті, а робимо на її основі нові й сильні безпекові, політичні та економічні кроки. І на черзі ще юридичні кроки, а саме – притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців.

Головне, проходячи разом це страшне випробування російською війною, ми доводимо, що європейські цінності не залишаються просто згадкою про старі договори й конвенції, не служать формальними критеріями лише на рівні риторики, а є реальною основою життя на континенті тут і зараз.

І кожна країна об’єднаної Європи зробила свій внесок у це. Не тільки ті, хто займає велику площу на мапі і хто звик бувати на самітах «великих». Вільна Європа – це результат принциповості всіх, зокрема й тих, хто не має значних військових або економічних ресурсів, щоб протистояти російському тиску, але хто може боротися завдяки своїй чесності й хороброму серцю. Сьогодні я хочу подякувати вам, друзі, хочу подякувати всьому словенському народу за вашу чесність і за ваше хоробре серце.

Трохи більш як два тижні тому Європейська Рада підтримала рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ у Європейський Союз. І це один із тих сильних політичних кроків на основі нашої нової єдності, який посилює всіх нас на континенті. Я дуже дякую вам – Словенії, – що ви підтримали нас, підтримали наше кандидатство. Ніхто зараз не скаже, скільки часу триватиме наш рух від кандидатства до повноправного членства, але всі ми насправді знаємо, що мрію про мирну, вільну й стабільну Європу не вдасться реалізувати без України у складі Європейського Союзу. І це не просто слова, а ще один факт, який назавжди залишиться фактом.

Саме тому Росія почала широкомасштабний наступ на Європу з України, бо у Москві цілком усвідомлюють значення України для європейського проекту. І саме тому Росія неминуче програє, бо Європу не розколоти, не розділити на частинки, як це було раніше. Східний кордон Європи тепер дорівнює східному кордону України, і одного дня – я вірю, що вже невдовзі – саме на нашому східному кордоні стоятимуть позначки «Територія Європейського Союзу».

У Москві кажуть, що нібито вони не вороги Європі. Російське керівництво використовує різні пропагандистські тези для свого виправдання. Але погляньмо на їхні дії. По кому вони бʼють?

Росія вдарила саме по європейцях газовою кризою – і другий рік поспіль спеціально старається, щоб європейські газові сховища залишилися перед зимою незаповненими. Росія довела газові ціни у Європі до історичного максимуму, свідомо обмежуючи постачання всупереч ринковим правилам. До чого це призвело? Катастрофічна інфляція. Якби не було таких цін на енергоресурси, не було б і таких болісних наслідків для більшості людей у Європі.

Росія готує й інший удар – міграцією. Коли російський флот заблокував наші порти, це було свідомим рішенням не просто проти України, а проти усіх у світі, хто залежить від імпорту продовольства. І ви вже бачите наслідки. Але це тільки початок, бо без нашого продовольства не вдасться стабілізувати світовий ринок, врятувати країни Африки й Азії від голоду. Якщо там буде голод, значить, ви побачите на території ЄС нових мігрантів. Мільйони нових мігрантів.

Я навів лише деякі приклади з великої палітри антиєвропейських дій Росії. Якби російське керівництво справді прагнуло послабити когось іншого, а не Європу, як вони стверджують, то Москва не била б по гаманцях мешканців навіть тих країн Європи, які до останнього намагалися бути дружніми до Росії, і не намагалась би зламати внутрішню соціальну стабільність європейських держав.

Але завдяки співпраці з Україною Європейський Союз може захиститися, зокрема й від таких викликів. Наведу вам іще декілька прикладів.

Наша країна приєдналася до єдиної європейської енергосистеми. У нас значний профіцит у виробництві електрики, причому й зараз, коли російські мародери розбирають і вивозять з окупованих районів України сонячні електростанції і своїми діями суттєво обмежили нашу вугільну генерацію. Ми розпочали експорт електрики в Румунію та Словаччину за ціною, яка значно нижча, ніж ціни в ЄС. Ми можемо швидко підвищити експорт у десять і більше разів, і це допоможе замістити українською електрикою суттєву частину європейського імпорту російського газу. Всі європейські сусіди України можуть отримати завдяки нашій електриці нову енергетичну стабільність, а отже, і зниження енергоцін у Європі.

Памʼятаймо і про українські газові сховища – найбільш зручні для нашого регіону, великі за обсягом, а отже, здатні посилити європейський газовий ринок і зробити Європейський Союз більш підготовленим до проходження зимових сезонів.

Так само і з аграрним виробництвом. Навіть цьогоріч, у час повномасштабної війни, український урожай зернових і олійних сягатиме десятків мільйонів тонн. Наприклад, без української кукурудзи страждає мʼясне виробництво у Європі та світі, а отже – зростають ціни. Без нашої пшениці та соняшникової олії виникає дефіцит у багатьох країнах, а отже – зростають ціни. Іще раз наголошую: Росія спеціально заблокувала наш експорт, щоб погіршити цінову кризу, щоб зробити її катастрофічною, зокрема для європейців.

Але разом з нашими партнерами у Євросоюзі – на рівні і Брюсселя, і держав-сусідів – ми створюємо нові маршрути експорту. І що більше буде таких зелених коридорів для українського продовольства через територію ЄС, то швидше ми гарантуємо захист для півдня Європи від нових хвиль міграції, а отже – гарантуємо збереження внутрішньої соціальної стабільності у країнах Євросоюзу.

Колосальні можливості відкриваються і від інтеграції нашої країни до цифрового ринку Євросоюзу – світ бізнесу добре знає потенціал українських айтівців. Промислова співпраця з нами, а також спільна реалізація проекту післявоєнної відбудови України може дати всій Європі такий економічний поштовх, який матиме історичну вагу і буде згадуватися так само, як реалізація Плану Маршалла після Другої світової війни. І я запрошую вашу країну, а також словенські компанії та фахівців приєднатися до відновлення України. Обсяг робіт – уже близько трильйона доларів.

І, звичайно, безпека. Чи може хтось тепер уявити надійно захищену від агресій Європу без українських героїв? Російська тиранія хоче повернути контроль над усіма країнами, до яких колись могла дотягнутися. І щоб усі столиці від Любляни до Гельсінкі почувалися безпечно, Україна має вистояти, зберегти на сто відсотків свій суверенітет, відновитись після цієї війни та стати довгостроковим гарантом захищеності Європи від російського реваншизму. Щоб пройти до вас, їм треба пройти нас, а отже, кожен у Європі зацікавлений, щоб Україна перемогла й могла бути частиною спільних із європейцями форматів безпеки.

Ми не збираємося затягувати час. Україна усвідомила свою силу. Ви усвідомили нашу силу. І це наша історична відповідальність – усіх лідерів, які працюють сьогодні у Європі, – забезпечити максимальну інтеграцію України до Євросоюзу. Ми маємо стати повноправним членом ЄС і завдяки тому, що поділяємо спільні цінності, і заради повної реалізації потенціалу нашої співпраці в багатьох галузях.

У вашого письменника Руді Кершевана є дуже влучні слова, які ідеально описують поточну ситуацію: «Ми збагачуємо своє життя не тими речами, які мають ціну, а тими, які мають цінність». Від 24 лютого Європа зосередилася саме на тому, що має цінність, і це дало за кілька місяців прогрес, якого не було десятки років. Європа обʼєднана як ніколи. Європа субʼєктна як ніколи. Європу чекає майбутнє, яке дасть стабільність, як ніколи раніше. Але все це можливо тільки разом з Україною. І я вірю, що коли настане час словенського головування у Європейському Союзі, ми забезпечимо вихід на ще один фундаментальний рівень у наших відносинах – на рівень позитивного результату в переговорах щодо членства України в ЄС.

Дякую за увагу!

Змагалі бомо скупай!

Слава Україні!