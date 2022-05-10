Промова Президента Володимира Зеленського у парламенті Мальти

Шановний пане Спікере!

Шановний пане Прем’єр-міністре!

Шановний лідере опозиції!

Шановні депутати!

Мальтійський народе!

Я вдячний за цю можливість звернутися сьогодні до всіх вас.

Саме цими днями ви згадуєте 80-ту річницю надзвичайних подій, які вплинули не тільки на життя ваших людей, а й усієї Європи.

Битва за Мальту в часи Другої світової війни була однією з вирішальних для захисту свободи.

Від опору ваших людей, вашого острова багато в чому залежав результат протистояння в Середземному морі, на півночі Африки та на півдні Європи.

Мальта вистояла проти жорстокої облоги, проти жорстоких бомбардувань. Разом із союзниками з антигітлерівської коаліції змогла не тільки захиститись, а ще й стати форпостом свободи, тобто відіграти значну роль у подальшому звільненні Європи.

Сьогоднішні події у нашій частині континенту нагадують мені вашу героїчну історію.

Так само як від стійкості й сміливості Мальти у 1940-1942 роках залежала доля Європи, сьогодні від стійкості та сміливості українців, саме українців, саме нашого народу, і точно не від депутатів Державної думи Російської Федерації, а саме від звичайних стійких людей залежить, чи виграє свобода на нашому континенті. Бо нам знову протистоїть тиранія, і вона має дуже далекосяжні амбіції. Нападом на Україну Росія тільки почала агресію проти об'єднаної Європи.

І ви можете відчути краще, ніж інші народи, яке саме зло Росія несе континенту. Проти вашого острова це вже робили.

Тільки вдумайтеся в цю страшну цифру: 2 тисячі 154 російські ракети вдарили по наших містах і громадах за час у трохи більше як два місяці.

Зафіксовано 2 тисячі 770 появ ворожих літаків у нашому небі.

Російські бомбардування України не припиняються жодного дня й жодної ночі.

Тільки вчора, коли пан Президент Європейської ради Шарль Мішель був з візитом у нашому теплому місті Одесі й зустрічався з Премʼєр-міністром України Денисом Шмигалем, він був змушений спуститись у бомбосховище.

Бо Росія розпочала чергову ракетну атаку й ударила, зокрема, по Одесі. Дев’ятого травня. Напевно, це вперше високий представник Євросоюзу продовжував діалог зі своїм візаві, рятуючись від ракетної загрози в бомбосховищі.

Загалом за два дні, 8 і 9 травня, коли європейці вшановували пам'ять жертв Другої світової війни та святкували День Європи, лише по Одесі й Одеській області російська армія запустила 25 ракет. Усі 25 – по цивільних обʼєктах.

Російські літаки постійно скидають авіабомби та фосфорні бомби на ті будівлі, про які окупанти точно знають, що там немає ніяких військових. Що там просто ховаються люди. Звичайні мирні українці, звичайні люди як ви. Це просто терор.

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія намагається блокувати наші міста. Окупанти влаштували на нашій землі справжнє пекло в місті Маріуполі.

Вони заблокували його і з землі, і з моря. Постійно бомбардували. Там зруйновано понад 90 відсотків усіх будівель. До війни, до речі, це було півмільйонне місто. Йому влаштували штучний голод. Російська армія заблокувала підвезення будь-яких продуктів, питної води, ліків.

Чи знали в Росії, що відбувається в Маріуполі? Так, знали. Але в російської армії був наказ саме зруйнувати це місто. І вбити якнайбільше наших людей.

У Маріуполі досі залишаються його захисники. Вони продовжують опір на території заводу «Азовсталь». Ми застосовуємо всі можливі дипломатичні інструменти, щоб організувати порятунок для них.

Але Росія поки не дає згоди на будь-який із багатьох запропонованих варіантів.

Ми запитували в наших партнерів і необхідну зброю, щоб деблокувати Маріуполь і врятувати всіх людей – і військових, і цивільних. Але саме тієї зброї і саме в такому обсязі, як потрібно для деблокади Маріуполя, у нас поки немає. Що це означає? Ви можете повністю зрозуміти це, просто згадавши, яке значення мали у весняному мальтійському небі 1942 року британські «Спітфаєри».

Дякувати богу, Британія та Сполучені Штати реалізували цю місію – зі «Спітфаєрами», які змінили перебіг битви за Мальту й допомогли знищити амбіцію тодішнього агресора щодо захоплення вашого острова.

І зараз ми потребуємо схожої місії від наших партнерів. Щоб знищити амбіцію теперішнього агресора щодо захоплення України та інших європейських держав.

Ми потребуємо літаків, гвинтокрилів, спеціальної артилерії та іншої зброї, бо зараз, як і 80 років тому, майбутнє Європи визначається на полі бою.

Пані та панове!

Мальтійський народе!

Унаслідок російського вторгнення в Україну загинули 226 дітей. Убиті ще тисячі дорослих! І це тільки ті, чия смерть зафіксована офіційно.

Близько 12 мільйонів українців стали вимушеними переселенцями. З них близько 5 мільйонів виїхали за межі нашої держави.

Я впевнений, ви повністю розумієте, чому цю війну потрібно закінчити якнайшвидше. Чому Росію потрібно змусити якнайшвидше звільнити захоплену українську територію.

Є тільки три інструменти, щоб це забезпечити.

Перший – я про нього вже згадував – це зброя, яка дає змогу вистояти на полі бою та врятувати наших людей, яких російські військові вбивають. Вбивають щодня і щоночі.

Що довше зволікання зі зброєю, то більше смертей.

Другий – це санкції проти Росії. Вони потрібні не як самоціль, а щоб наближати мир.

Що найбільш болюче для Росії? Втратити доходи від експорту енергоресурсів, від торгівлі ними. А також отримати повну блокаду банківських операцій.

Саме це й потрібно зробити. Агресор має отримати найбільшу шкоду від агресії.

Почавши повномасштабну війну проти нашої держави, Росія заблокувала і наші порти на Чорному та Азовському морях. А це – повна блокада нашого аграрного експорту. А це своєю чергою – шлях до масштабної кризи на глобальному продовольчому ринку.

Якщо ми не зможемо експортувати пшеницю, ячмінь, кукурудзу, рослинну олію, то в країнах на півночі Африки і в різних регіонах Азії буде фізично не вистачати їжі та значно зростуть ціни.

Що далі після цього? Загроза політичного хаосу й нова міграційна криза.

На жаль, і ви також можете відчути вкрай негативні наслідки цих криз у сусідніх із вами регіонах.

Тож потрібно діяти зараз, потрібно діяти швидко.

Ембарго на російську нафту, нафтові суміші та нафтопродукти – це необхідна умова для припинення російського вторгнення в Україну.

Я знаю, що для вас, а також для деяких інших європейських країн це дуже чутлива тема. Враховуючи, що судна під вашим прапором використовуються для транспортування, зокрема, й російської нафти. Але кожен долар і кожне євро, які ви можете заробити на цьому, будуть перекриті дуже значними й болісними втратами, якщо все ж таки не вдасться зупинити продовольчу кризу – а отже, і міграційну кризу – і якщо російське вторгнення піде далі у Європу.

І третій аспект.

Після тисяч воєнних злочинів російської армії в Україні... Після тисяч убивств, тисяч катувань, зґвалтувань, грабежів... Приймати на своїй землі людей із російським паспортом і тим більше – повʼязаних формально чи неформально з російською державою – це тепер небезпека. Небезпека для всіх європейців і також для мальтійців.

Настав час зупинити чинні привілеї для громадян Росії. Починаючи від золотих паспортів з привілеями і закінчуючи подвійним громадянством.

Не дозволяйте будь ласка використовувати себе, не дозволяйте використовувати свій острів!

Перевіряйте, хто з росіян намагається сховатися, використовуючи саме вашу юрисдикцію і вашу землю.

Блокуйте нерухомість, яхти й рахунки, які належать росіянам, діяльність російських IT- і блокчейн-компаній, російські пропагандистські канали.

Це в Росії вже давно здебільшого не просто бізнес. А структури, повʼязані з агресивною російською державою.

Саме так, як 80 років тому вільний світ об'єднано й принципово боровся проти тиранії – так, як кожен народ міг, – маємо боротись і ми всі зараз, разом з вами.

Щоб свобода вистояла, кожен має зробити свій внесок.

Я вдячний вам за рішення, які Мальта вже підтримала. Вдячний також і за рішення, які ви ще підтримаєте, щоб захистити Європу.

І вірю, що вже незабаром ми зможемо розвивати нашу співпрацю в об'єднаній Європі на новому рівні. Коли Україна отримає спочатку статус кандидата, а потім і повноправне членство у Європейському Союзі.

Розраховую на вашу підтримку!

Дякую, Мальто!

Слава Україні!

