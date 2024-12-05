Просто підпису будь-якої держави, якихось запевнень чи обіцянок для безпеки недостатньо, потрібні дієві гарантії – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Багато подій за сьогодні. Рішення про санкції щодо тих у Грузії, хто веде цю країну в Росію. Важливо, щоб такі ж принципові рішення були й від наших партнерів у світі: від європейців, від американців, загалом від усіх, хто цінує незалежність націй та верховенство закону. Продаж інтересів Грузії Путіну ні до чого хорошого Іванішвілі не призведе.

Друге – вдячність волонтерам, кожному й кожній, хто в Україні допомагає армії, усім у світі, хто разом з Україною. Відзначив сьогодні представників волонтерської спільноти «Золотим серцем» – спеціальною відзнакою Президента України.

Третє – говорив із Марком Рютте, Генсеком НАТО. Обговорили постачання для наших воїнів, і це стосується темпу постачання, обсягів. Координуємо наші позиції, щоб швидше завершити війну та гарантувати стабільність миру.

І ще одна річ – річ, яка мала масштабне значення, коли була підписана, але сьогодні навіть на багато слів не заслуговує. Сьогодні – 30 років Будапештському меморандуму. Десять років війни. Жодного дня цей документ не працював. І через це кожен у світі тепер знатиме, що просто підпису будь-якої держави, якихось запевнень чи обіцянок для безпеки недостатньо. Потрібні дієві гарантії. Тобто реальне союзництво та реалістичний безпековий фундамент усередині країни. Зброя, яка дає змогу захиститись і стримати ворога. І єдність, яка допомагає вистояти навіть у найскладніші моменти. Працюємо над кожним з елементів безпеки. Дякую всім, хто допомагає! Дякую всім нашим людям, які все це забезпечують!

Слава Україні!