Проведено черговий раунд консультацій із Німеччиною щодо надання Україні безпекових гарантій

За дорученням Президента України та керівника Офісу Глави держави сьогодні було проведено черговий раунд консультацій із Німеччиною щодо укладення двосторонньої угоди про надання Україні безпекових гарантій.

До української переговорної групи, яку очолив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, також увійшли заступник керівника Офісу Глави держави Роман Машовець, представники Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ України.

Ігор Жовква подякував за вагому роль Німеччини та особисто Федерального канцлера Олафа Шольца в ухваленні Європейською радою історичного рішення щодо початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Зі свого боку представник Міністерства закордонних справ Німеччини Маттіас Люттенберг відзначив успіх України у впровадженні реформ навіть в умовах повномасштабної війни.

Сторони обмінялися думками щодо основних складових безпекових гарантій для України, порушили питання правових меж майбутньої двосторонньої угоди, а також узгодили план подальшої комунікації.

«Німеччина демонструє лідерство у фінансовій і військовій підтримці України, особливо з погляду продовження широкомасштабної допомоги у 2024 році. Ваша держава, яка є членом ЄС і НАТО, – незамінний гарант безпеки України та її майбутнього в цих організаціях», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.