Проєкт Superhumans із лікування та реабілітації поранених масштабується на всю країну – Олена Зеленська

Під час виступу вона відзначила роботу центру протезування та реабілітації. Наступного року Superhumans за підтримки уряду Франції відкриють в Одесі. На базі центру надаватимуть повний цикл допомоги пацієнтам з ампутованими кінцівками: від психологічної підтримки, протезування та реабілітації до реінтеграції в цивільне життя.

«Це лише початок масштабування на всю країну, яке втілюємо разом із Міністерством охорони здоров’я. І це принципова позиція держави: допомога має бути доступною кожному і надаватися якнайближче», – сказала дружина Президента.

Перший блок Superhumans Сenter Lviv відкрили на базі державної лікарні у м. Винники Львівської області 14 квітня торік за підтримки фундації Говарда Баффета, Львівської обласної військової адміністрації та інших донорів і партнерів. Згодом з допомогою лідера галузі Ottobock зʼявилася новітня лабораторія.

У лютому цьогоріч відкрили палатний фонд на 70 ліжок та хірургічне відділення з високотехнологічними операційними, власною стерилізаційною та палатами інтенсивної терапії. Тут проводять надскладні операції на обличчі. Також є відділення відновлення слуху та ЗD-друку, де є змога виробляти частини для протезів.

«Трохи більше ніж за рік центр став лідером із реконструктивних операцій. У співпраці з провідними хірургами світу ви рятуєте обличчя дітям і дорослим. Уже сотні протезів надруковані на 3D-принтері. Щаслива й горда бути до цього причетною», – підсумувала Олена Зеленська.

Superhumans Сenter заснований МОЗ за підтримки першої леді України та міжнародних донорів. За час роботи тут пролікували понад 500 пацієнтів, встановили майже 650 протезів та провели понад 100 операцій.