Пряме фінансування для закупівлі пікапів, збільшення фінансування для бойових підрозділів, спрощення процесу списання майна та скорочення часу для відзначення державними нагородами – Президент провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Під час засідання розглянули питання, які порушували українські воїни на фронті та які Глава держави доручав уряду опрацювати. Вже є перші рішення.

Щодо забезпечення пікапами, квадроциклами та іншою технікою – найближчим часом бойові бригади зможуть закуповувати їх коштом прямого фінансування. Це працюватиме так само, як кошти бригадам на закупівлю безпілотників. Також держава забезпечить можливість купівлі не тільки нових пікапів, але й тих, що були у вжитку. Президент наголосив: це саме те, про що просили в кожній бригаді. Цього тижня урядовці формалізують рішення в документах, щоб ця можливість запрацювала ще в серпні.

Президент також доручив значно збільшити фінансування для бойових підрозділів. За словами Володимира Зеленського, це рішення має бути справедливим, бригади повинні отримати справді більше можливостей. Оновлені правила: 7 млн грн бригаді з розрахунку на кожен батальйон, який бере участь у бойових діях, що стане зростанням на десятки мільйонів гривень.

Крім того, під час Ставки розглянули питання щодо спрощення та цифровізації списання майна. Уряд змінить відповідні документи, щоб у командирів корпусів і бригад з’явилося більше можливостей. Терміни списання теж будуть скорочені.

Окрему увагу приділили часу, який минає між поданням на нагороду та її реальним врученням воїну. Президент доручив максимально скоротити процедури, прибрати зайві погодження та бюрократію. Порядок підготовки документів для нагородження воїнів має бути швидким, сучасним і модернізованим. Міністерство оборони напрацювало відповідні пропозиції, уже найближчим часом зміни будуть реалізовані. Міністр оборони Денис Шмигаль представить усі деталі.

Також на засіданні Ставки були доповіді щодо деяких інших питань, які обговорювалися з командирами батальйонів під час поїздок Президента на Харківщину та Сумщину минулого тижня. Триває підготовка рішень щодо всіх озвучених питань.