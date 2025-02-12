Путін готується зовсім не до перемовин, не до настання миру, а до продовження війни, і не тільки проти України — звернення Президента

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Сьогодні в Україні новий очільник Військового комітету НАТО. Його перша поїздка – саме в нашу державу, саме для того, щоб підтримати українців. Ми це цінуємо.

Ми обговорили сьогодні підготовку до «Рамштайну» та потреби нашої оборони – нашої спільної оборони.

Зараз ми знаємо – наша розвідка нам доповідає, – що росіяни створюють нові дивізії, нові військові виробництва розвивають. Очевидно, буде й надалі розширюватись їхня співпраця з Північною Кореєю. На жаль, сучасні технології – технології війни Москва розповсюджує ще в той регіон, зокрема дронові технології.

І це означає просту річ: Путін готується зовсім не до перемовин, не до настання миру, а до продовження війни, і не тільки проти нас, проти України. Вони зараз збільшують свою армію ще на понад 100 тисяч солдатів. Усі партнери повинні про це знати й повинні це бачити. Відповідну інформацію ми готові передавати, і по лінії розвідок уже відбувається відповідна комунікація.

Ми повинні разом бачити, які є загрози і які є наші інструменти протидії. Потрібне чітке розуміння: тут, у Європі, кожній країні доведеться зміцнювати оборону, і мета у 5 % ВВП на оборону не зникне з порядку денного.

Також за цей тиждень я хочу подякувати Британії за оголошені кошти на підтримку нашої стійкості, і не лише оборонної стійкості, але й енергетичної стійкості, економічної та соціальної.

Важливий крок у розвитку нашої військової авіації – винищувачі «міражі» від Франції, як ми й домовлялися з Президентом Макроном. Дякую, Емманюеле! Вже працюють на наш захист. Буде збільшення цього напряму. Також є поповнення F-16 – нові літаки від Нідерландів. Дуже дякую вам!

І ще одне. Ми готуємо чіткий графік зустрічей із нашими ключовими партнерами: Америка, європейці, ісламський світ. Є чіткі дати. Будемо працювати. Дякую всім, хто нам допомагає!

Слава Україні!