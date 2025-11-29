П’ятнадцять музеїв Франції долучилися до впровадження україномовних аудіогідів – Олена Зеленська

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у підписанні меморандуму про впровадження українського аудіогіда в Музеї історії та культури Середньовіччя Клюні (Париж) та декларації щодо запровадження україномовних аудіогідів іще в 14 музеях, які входять до Paris Musées.

Дружина Президента відзначила, що у Середньовіччі Україна та Франція мали спільну сторінку, коли донька Ярослава Мудрого стала королевою Франції, вийшовши заміж за французького короля Генріха І.

«В мене особисто ця історія досі викликає захоплення нашими предками: тисячу років тому, за таких великих відстаней і за зовсім інших технічних можливостей, наші країни й люди підтримували контакти й родинні зв’язки, знали мови одна одної. Це великий урок нам сучасним: якщо є бажання бути в контакті та бути обізнаним, ні часи, ні відстані, ні інші перепони не мають значення», – сказала Олена Зеленська.

Перша леді подякувала музею та українським дипломатам, завдяки яким цей заклад долучається до проєкту. Його учасниками вже є понад 100 провідних музеїв і пам’яток світу.

Також під час зустрічі з мером Парижа пані Анн Ідальго та керівниками музеїв міста відбулося підписання декларації про запровадження україномовних аудіогідів іще в 14 музеях, які входять до Paris Musées: Musée d'Art moderne de la Ville de Paris, Maison de Balzac, Musée Carnavalet – Histoire de Paris, Les Catacombes de Paris, Palais Galliera – Musée de la mode, Petit Palais – Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Musée de la Vie romantique, Crypte archéologique de l'île de la Cité, Musée des Arts asiatiques de la Ville de Paris, Musée Cognacq-Jay, Musée du général Leclerc de Hauteclocque et de la Libération de Pari, Musée Jean Moulin, Maison de Victor Hugo à Paris, Musée Zadkine.

«Спільна мова – та, якою звучать спільні цінності, через яку приходять нові знання та порозуміння. Українська стає такою спільною мовою для історії, культури, творчості по всьому світу – через упровадження українських аудіогідів», – підсумувала Олена Зеленська.