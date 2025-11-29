Президент:

Цілком реально найближчими днями доопрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну – звернення Президента

29 листопада 2025 року - 19:01

У Парижі відбулася зустріч щодо повернення українських дітей, яких викрала Росія

1 грудня 2025 року - 22:47

Володимир Зеленський зустрівся з керівництвом французької авіакосмічної компанії, яка виробляє літаки Rafale

1 грудня 2025 року - 21:32

До Глобальної коаліції українських студій приєдналися одразу 12 закладів освіти Франції – Олена Зеленська

1 грудня 2025 року - 20:07

Працюємо, щоб ми могли гарантувати, що третього вторгнення Росії точно не відбудеться – Президент

1 грудня 2025 року - 19:46

Робочий візит Президента України до Франції

1 грудня 2025 року - 16:50

1 грудня 2025 року - 21:32

Під час візиту до Франції Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом і головним виконавчим директором авіакосмічної компанії Dassault Aviation Еріком Трапʼє.

Ерік Трапʼє представив Главі держави виробничі потужності підприємства, а також розповів про технічні характеристики та можливості літаків військового призначення, передусім багатоцільових винищувачів сімейства Rafale. 

Крім того, компанія також виробляє елементи для космічної галузі, військову електроніку та цивільні літаки.

Володимир Зеленський та Ерік Трапʼє обговорили перспективні напрями співпраці, зокрема і в межах декларації, яку 17 листопада підписали президенти України та Франції, а також можливість локалізації в нашій країні.

Робочий візит Президента України до Франції

1 грудня 2025 року - 16:50
У Єлисейському палаці в Парижі Президент України Володимир Зеленський провів кількагодинну зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном, 1 грудня 2025 року.
