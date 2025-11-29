Володимир Зеленський зустрівся з керівництвом французької авіакосмічної компанії, яка виробляє літаки Rafale

Під час візиту до Франції Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом і головним виконавчим директором авіакосмічної компанії Dassault Aviation Еріком Трапʼє.

Ерік Трапʼє представив Главі держави виробничі потужності підприємства, а також розповів про технічні характеристики та можливості літаків військового призначення, передусім багатоцільових винищувачів сімейства Rafale.

Крім того, компанія також виробляє елементи для космічної галузі, військову електроніку та цивільні літаки.

Володимир Зеленський та Ерік Трапʼє обговорили перспективні напрями співпраці, зокрема і в межах декларації, яку 17 листопада підписали президенти України та Франції, а також можливість локалізації в нашій країні.