У Парижі відбулася зустріч щодо повернення українських дітей, яких викрала Росія

Перша леді України Олена Зеленська, перша леді Франції Бріжит Макрон і міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро взяли участь у зустрічі, яка відбулася в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.

Були присутні близько 150 учасників: представники політичних кіл Франції, дипломатичного корпусу, міжнародних організацій, бізнесу, меценатської спільноти, мери міст, очільники регіонів і діячі культури.

Дружина Президента наголосила, що станом на зараз Україна змогла повернути додому 1859 дітей. Для пошуку та повернення юних українців наша держава разом із партнерами створила Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей. До її складу входять 42 країни, Європейський Союз, Рада Європи та Парламентська асамблея ОБСЄ.

«Але допомога потрібна й після порятунку. Після фізичного повернення додому дітям необхідне ще й повернення психологічне та соціальне. Для цього створюємо в Україні програми ментальної підтримки, а уряд запровадив спеціальну допомогу кожній поверненій дитині», – розповіла Олена Зеленська.

Перша леді закликала всіх небайдужих долучатися до допомоги українським дітям.

«Повернення дітей із полону – це не про політику. Це про нашу здатність співчувати, надавати підтримку беззахисним, уміння відстоювати справедливість і реагувати на кричущі порушення прав людини й дитини», – сказала дружина Президента.

Під час зустрічі також відбулася презентація ключових напрямів діяльності в межах Bring Kids Back UA: пошук та ідентифікація депортованих і примусово переміщених дітей, їх повернення, психологічний супровід родин, а також моделі реінтеграції та реабілітації, які Україна впроваджує з міжнародними партнерами.

Франція поглиблюватиме підтримку України та сприятиме розвитку реінтеграційних програм. Французький уряд, муніципальні й регіональні органи влади взяли на себе низку зобов’язань щодо подальшої допомоги у сфері реабілітації дітей, які пережили депортацію та окупацію. Жан-Ноель Барро оголосив, що за підтримки уряду Франції у Черкасах буде відкрито центр для реабілітації дітей, яких повернули з РФ. Місто Нант підписало стратегічну угоду про співпрацю з Херсоном, яка відкриває нові можливості для підтримки українських дітей, постраждалих від російської агресії. У межах цієї співпраці прийнято 30 дітей, включно із сиротами, які долучилися до програм оздоровлення та реінтеграції. Представниця регіону Іль-де-Франс повідомила про рішення надати Київській області 400 шкільних автобусів, які посилять безпечний доступ дітей до освіти та сприятимуть відновленню освітньої інфраструктури.