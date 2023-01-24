Рада з молодіжних питань при Президентові України матиме підтримку від Національного демократичного інституту

Рада з молодіжних питань при Президентові України підписала Меморандум про взаєморозуміння з Національним демократичним інститутом (НДІ). Документ підписано з метою створення додаткових механізмів для більш ефективного залучення молоді до процесів ухвалення рішень на різних рівнях та участі у післявоєнній відбудові молодіжної інфраструктури.

«Із початком повномасштабного вторгнення Росії фактично припинено реалізацію проектів, які були спрямовані на розвиток українського молодіжного сектору. Основні виклики, які постали перед Радою з молодіжних питань, – необхідність забезпечення першочергових потреб молоді, а також відновлення зруйнованих чи пошкоджених молодіжних центрів і просторів задля реінтеграції, соціалізації, адаптації та розвитку молоді в умовах війни та в післявоєнний період», – розповів заступник керівника Офісу Президента, співголова Ради з молодіжних питань Олексій Дніпров.

За його словами, пріоритетами нині є забезпечення реалізації потенціалу молодих людей в Україні, збереження їхнього ментального здоров'я, а також підвищення рівня самостійності, життєстійкості та спроможності молоді брати участь у суспільному житті.

Зі свого боку голова підкомітету Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, співголова Ради Олександр Санченко зазначив: «Сьогодні нам справді вкрай необхідні великі проекти для того, щоб допомагати молоді включатися в суспільне життя нашої країни, розуміти внутрішні та зовнішні процеси, а також впливати на них. Тому я щиро вдячний НДІ за готовність допомогти нам у цьому та скоординувати зусилля для реалізації наших амбітних планів».

Він також додав, що основний принцип роботи Ради полягає в тому, що молодь завжди має бути залучена до ухвалення рішень, які безпосередньо її стосуються. Саме тому представники Ради з молодіжних питань уже працюють над формуванням якісного нормативно-правового поля щодо затвердження права участі молоді в ухваленні рішень на різних рівнях.

«Протягом важкого 2022 року НДІ справді став стратегічним партнером Ради з молодіжних питань, і за цей рік за спільної ініціативи ми запустили два важливих проекти: програму малих грантів, націлену на відбудову молодіжної політики України, а також Міжнародну експертну групу, що актуалізувала пріоритети Національної молодіжної стратегії – 2030. Наш приклад співпраці з НДІ має задати тренд співробітництва молодіжних консультативних органів з міжнародними партнерами», – зауважив представник Ради Денис Ганжа та закликав Національний демократичний інститут залучати ще більше країн і партнерів до підтримки відновлення молодіжної політики та інфраструктури.

Зі свого боку директор НДІ в Україні доктор Марчін Валецький висловив повну готовність підтримувати український молодіжний сектор, водночас розуміючи, що для уряду України безпекові питання зараз є найбільш пріоритетними.

«Підтримка молоді – стратегічний вибір НДІ. Ми впевнені, що за сприяння НДІ Рада з молодіжних питань при Президентові України ще більш ефективно залучатиме українську молодь до відкритого діалогу та представлятиме її чітку позицію у процесах розбудови миру та відновлення країни», – підсумував доктор Марчін Валецький.

Національний демократичний інститут – це неприбуткова неурядова організація, яка працює для підтримки та зміцнення демократичних інститутів по всьому світу шляхом участі громадян, сприяючи відкритості та підзвітності влади.