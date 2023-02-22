Рада з молодіжних питань при Президентові України провела перше в цьому році засідання та підбила підсумки роботи за 2022 рік

Рада з молодіжних питань при Президентові України провела перше цьогоріч онлайн-засідання, підбила підсумки роботи у 2022 році та запланувала низку цікавих проектів на поточний рік.

«Попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну Рада й далі працює та робить надзвичайно багато, допомагаючи ЗСУ, активізуючи та підтримуючи молодь і залучаючи міжнародну підтримку», – зазначив заступник керівника Офісу Президента України, співголова Ради з молодіжних питань Олексій Дніпров.

За його словами, план роботи Ради на 2022 рік повністю переорієнтували на потреби суспільства, зумовлені повномасштабною війною. За сприяння членів Ради з молодіжних питань було утворено гуманітарні штаби, налагоджено постачання в Україну ліків, продуктів харчування. А у сфері молодіжної політики, зокрема, було залучено значні кошти на підтримку проектів та ініціатив молоді передусім із Чернігівської, Харківської, Рівненської областей, а також із Маріуполя та Івано-Франківська; започатковано спрощену процедуру зарахування на стажування в комітетах Європейського парламенту українських студентів і молодих фахівців; залучено досвід світових експертів з молодіжної політики в межах міжнародної експертної групи, що підготувала рекомендації для реалізації державної молодіжної політики в умовах війни та надала рекомендації до проекту Плану відновлення України.

«Наша мета на цей рік – створити відкриту платформу для українських молодих людей, щоб вони могли безпосередньо спілкувалися з головними стейкхолдерами молодіжної політики України та світу. Тож, як і обіцяли, цей рік буде максимально насиченим молодіжними подіями, форумами та різноманітними онлайн-заходами. Дуже радимо стежити за сторінкою Ради у фейсбуці та інстаграмі, щоб не пропустити цікавих анонсів», – сказав співголова Ради з молодіжних питань, народний депутат України Олександр Санченко.

Член Ради Денис Ганжа подякував представникам Національного демократичного інституту за те, що протягом важкого 2022 року НДІ став стратегічним партнером Ради з молодіжних питань, а також висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю.

Зі свого боку представниця НДІ Олена Ботско запевнила у готовності підтримувати український молодіжний сектор і висловила переконання в тому, що завдяки цій співпраці Рада з молодіжних питань зможе ще ефективніше залучати українську молодь до відкритого діалогу та представляти її позицію у процесах відновлення країни.