Рада з питань свободи слова підтримала ратифікацію Тромської конвенції

На черговому засіданні Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при Президентові України, що відбулося в Офісі Президента, розглянули питання підготовки законопроекту про дезінформацію, ухвалили рекомендацію щодо ратифікації Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, обрали координаторів робочих груп Ради, заслухали представників проекту ОБСЄ, а також затвердили технічні зміни до регламенту роботи Ради.

Учасники засідання заслухали інформацію представника Міністерства культури, молоді та спорту про стан підготовки законопроекту про дезінформацію. Перший заступник міністра культури, молоді та спорту Анатолій Максимчук зазначив, що проект закону буде винесений на публічне обговорення, що триватиме місяць. 17 січня текст законопроекту оприлюднять на сайті міністерства.

Члени Ради також заслухали інформацію від представниці Офісу Ради Європи Галини Смірнової щодо можливості ратифікації Україною Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів (Тромська конвенція), яка, зокрема, гарантує право на доступ до документів, що перебувають у володінні органів влади, будь-якій особі без пояснення причин та намірів отримання інформації, подальшого використання документів; встановлює систему моніторингу, який буде спрямовано на забезпечення країнами-підписантами належної та ефективної імплементації положень конвенції, розвитку права на доступ до офіційних документів; містить положення щодо врахування суспільного інтересу в інформації, відображеній в офіційному документі, та надання документа, якщо цей інтерес переважить шкоду, завдану інтересам, визначеним законодавством; встановлює обов’язок для розпорядників належним чином поводитися з документами для того, щоб вони були легко доступні. За словами Галини Смірнової, станом на січень 2020 року конвенцію вже ратифікували дев’ять країн – Швеція, Боснія і Герцеговина, Естонія, Фінляндія, Норвегія, Молдова, Хорватія, Чорногорія та Литва. Ще вісім країн, включно з Україною, підписали Тромську конвенцію, але ще не ратифікували її. Враховуючи те, що Конвенція набуває чинності з десятою ратифікацією, Україна може ввійти в історію, запустивши в дію цей важливий міжнародний документ.

«Українське законодавство про доступ до публічної інформації сьогодні є одним із найпрогресивніших у світі, й ратифікація Конвенції не спричинить істотних законодавчих змін. Але така ситуація далеко не у всіх країнах. Таким чином, ратифікація конвенції Україною та запуск її в дію на міжнародному рівні є можливістю для нашої країни експортувати свої практики до інших країн», – підкреслив секретар Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при Президентові України Вадим Міський.

Рада з питань свободи слова та захисту журналістів рекомендувала Міністерству закордонних справ України якнайшвидше подати необхідні документи щодо ратифікації Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів на підпис Президентові України, а Главі держави – внести до парламенту законопроект про ратифікацію Конвенції.

Також на засіданні були утворені такі робочі групи Ради та обрано їхніх координаторів:

— робоча група з питань безпеки журналістів та протидії перешкоджанню журналістській діяльності – Сергій Томіленко;

— робоча група з питань соціального захисту журналістів – Сергій Штурхецький;

— робоча група з питань журналістських стандартів та саморегуляції медіа – Тетяна Лебедєва;

— робоча група з питань протидії дезінформації – Діана Дуцик;

— робоча група з питань комунікації органів державної влади – Тетяна Попова;

— робоча група з питань доступу до інформації – Олександр Бурмагін;

— робоча група з питань правового регулювання діяльності медіа – Тарас Шевченко;

— робоча група з питань діяльності регіональних і локальних медіа – Світлана Остапа.

Члени Ради також заслухали інформацію про діяльність проекту координатора проектів ОБСЄ в Україні «Посилення саморегуляції українських медіа» від його представників – Андрія Дзюбенка та Ліани Хоровицької.