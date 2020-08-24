Рада з питань свободи слова при Президентові України звернеться до правоохоронців щодо стану розслідування найбільш резонансних злочинів проти журналістів

Рада з питань свободи слова та захисту журналістів при Президентові України направить звернення до правоохоронних органів щодо проведення аудиту стану розслідування злочинів проти журналістів. Таке рішення було ухвалено на черговому засіданні Ради, яке відбулося в Офісі Глави держави за результатами доповіді директора Департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ України Артема Шевченка.

Як зазначив голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко, йдеться насамперед про аудит розслідувань найбільш резонансних справ.

«Ми рекомендуємо керівництву МВС і Національної поліції забезпечити ретельний аналіз фахівцями високого рівня цих відомств розслідувань у 10 резонансних ситуаціях нападів на журналістів. Ми рекомендуємо провести своєрідний аудит якості роботи слідчих у цих справах», – сказав він.

За словами Сергія Томіленка, Рада сформує перелік цих справ, і найближчим часом запит спрямують правоохоронцям. Правоохоронні органи мають за місяць відзвітувати про результати аудиту.

Крім того, Артем Шевченко повідомив, що протягом 2020 року органами досудового розслідування Нацполіції зареєстровано 148 кримінальних проваджень, пов’язаних з перешкоджанням законній професійній діяльності журналістів, з яких: 111 – за ст. 171 Кримінального кодексу України, 37 – за ст. 345-1 КК України.

За результатами проведеного розслідування до суду направлено обвинувальні акти у 10 кримінальних провадженнях у Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Львівській, Одеській, Харківській та Херсонській області та ще три – у Києві.

Щодо 61 провадження прийнято рішення про закриття, повідомив директор Департаменту комунікацій МВС.

Станом на 11 вересня поточного року підпорядкованими підрозділами Національної поліції здійснюється досудове розслідування в 77 провадженнях. У трьох з них було встановлено особу, що вчинила злочин.

«Тобто процес іде, і слідчі органи не тупцюють на місці», – констатував Артем Шевченко.

Водночас він зазначив, що станом на 15 вересня у залишку перебуває 158 кримінальних проваджень зазначеної категорії, розпочатих у минулі роки.

Члени Ради з питань свободи слова та захисту журналістів акцентували увагу на тому, що суспільство та журналістська спільнота мало поінформовані про перебіг розслідувань, про те, яких справ і скільки передано до суду тощо. Зважаючи на це, вони висловилися за доцільність створення інформаційної платформи, де містилася б уся інформація щодо етапів розслідування фактів перешкоджання журналістській діяльності, злочинів проти журналістів тощо. Також було наголошено на посиленні комунікації правоохоронних органів з представниками ЗМІ, особливо в регіонах. Крім того, обговорювалося питання створення спеціального фонду, який би надавав гранти на проведення журналістських розслідувань злочинів проти представників медіа та допомогу сім’ям журналістів, що загинули чи постраждали внаслідок вчинення злочинів проти них.

Також члени Ради окреслили плани роботи органу до кінця 2020 року. Як повідомив секретар Ради Вадим Міський, у четвертому кварталі планується продовжити розгляд інформації про розслідування злочинів проти журналістів та докласти зусиль для налагодження координації між слідчими органами, прокуратурою та судами з метою привернення уваги до важливості розкриття таких злочинів та притягнення винних до відповідальності. Також серед планів – розгляд інформації про оновлення медійного законодавства, підготовка рекомендацій щодо протидії дезінформації та щодо врегулювання процедури обмеження доступу до інтернет-ресурсів, яка відповідатиме європейським стандартам свободи слова, свободи Інтернету та цифрових прав.

Також учасники зустрічі обговорили питання протидії поширенню фейків та неправдивої інформації у ЗМІ й заслухали інформацію від генерального директора директорату з питань інформаційної політики Офісу Президента Ірини Побєдоносцевої щодо перезапуску та комунікаційної стратегії бренда Ukraine NOW.

«Ми з колегами вже давно обговорювали необхідність реанімувати бренд Ukraine NOW. Немає ніякого ребрендингу. Єдине, що ми хочемо, – перезапустити його й наповнити певними смислами. Хотілося б розробити стратегічне бачення, що таке Україна сьогодні і яким чином ми маємо позиціонувати Україну у світі», – сказала вона.

За словами Ірини Побєдоносцевої, йдеться про розробку ідеологічної платформи, яка містила б інформацію про сучасну Україну для різних аудиторій, зокрема для представників дипломатичних кіл, бізнесу, туризму й туристів тощо.

Вона зазначила, що нині створена робоча група, до якої, зокрема, залучено представників профільних міністерств. Ірина Побєдоносцева закликала учасників зустрічі також долучитися до розробки такої стратегії.

«Будемо вдячні за поради, бачення, тому що це спільна справа й перспектива просування України у світі», – резюмувала вона.