Радник Президента Михайло Федоров обговорив з представниками Світового банку проекти розвитку цифрової економіки та забезпечення українців якісним інтернет-покриттям

Четвертого липня відбулася зустріч радника Президента України Михайла Федорова з представниками Світового банку, присвячена ініціативам і проектам розвитку цифрової економіки. З боку Світового банку були присутні керівник програми з питань інфраструктури та сталого розвитку в Україні, Білорусі і Молдові Бахер Ель-Хіфнаві, консультант Рейн Андерсон та керівний спеціаліст Хуан Навас-Сабатер.

Це вже друга зустріч з представниками Світового банку, які спеціалізуються на цифровій економіці та цифрових трансформаціях. Група має назву HELP (з англ. High-Level Experts, Leaders and Practitioners) та включає всесвітньо відомих фахівців у сфері цифровізації.

Під час зустрічі було наголошено, що для економічного прискорення та підвищення добробуту в Україні має відбутися повсюдне розгортання високошвидкісних мереж доступу до Інтернету. Саме тому важливою є консолідація зусиль політикуму, державних установ, приватних операторів і провайдерів для створення необхідної інфраструктури, здатної забезпечити високу швидкість передачі даних (30 Мбіт/с та вище) для принаймні 80% домоволодінь до 2025 року.

Основною метою проекту є забезпечення українців доступним високоякісним Інтернетом у будь-якому куточку країни – у сільській місцевості, вздовж автомобільних шляхів, у школах та лікарнях, – щоб українці могли скористатися перевагами цифрового світу для власного розвитку, бізнесу, розваг. Нині розрив між містом і селом у питанні розвитку широкосмугового Інтернету становить близько 40%.

«Важливо не просто дати громадянам інфраструктуру якісного Інтернету, а зробити так, щоб в українців формувалися реальні потреби та бажання використовувати технології для освіти, бізнесу, власного розвитку», – наголосив Михайло Федоров. За його словами, можливості, які надає Інтернет, є важливою основою для вирівнювання стандартів життя у сільській місцевості.

Також на зустрічі наголошувалося, що саме масштабні національні проекти цифрових трансформацій можуть формувати збільшення попиту громадян на високоякісний Інтернет.

Активне розгортання високошвидкісних мереж залежить від виконання багатьох умов з боку держави – це й питання технічної нейтральності для мобільних операторів, доступу до фізичної інфраструктури операторів фіксованого зв’язку, формування попиту у громадян та реалізація проектів цифровізації у школах, медицині, транспорті, в управлінні містами тощо. Зокрема, цифровізація школи повинна мати комплексний характер – не лише підключення будівлі школи до Інтернету, а й використання його у навчальному процесі (наявність планшетів у кожного учня, вай-фай у класах та активне використання мультимедійних засобів для покращення якості навчання).

«Така школа стане цікавою для дітей. Це означає, що сучасні діти хотітимуть навчатися, пізнавати та досліджувати, а відвідування шкільних занять не буде перетворюватися на нудну формальність», – зазначив радник Президента, додавши, що схожі комплексні процеси цифровізації мають відбутися і в закладах охорони здоров’я.

За інформацією представників Світового банку, вже накопичено значний досвід з вирішення проблеми покриття так званих нерентабельних для оператора зв’язку територій.

Учасники зустрічі погодилися, що важливим кроком є розробка Національного плану розвитку широкосмугового Інтернету, що має закріпити вимоги до послуги ШСД, тобто встановити визначені параметри якості та швидкості; затвердити механізми державно-приватного партнерства з операторами та провайдерами зв’язку у частині покриття малорентабельних територій та передбачати всі доступні сучасні інструменти фондування проектів розбудови цифрової інфраструктури й особливо – здійснення комплексних проектів цифрових трансформацій насамперед в освіті та медицині.

Під час зустрічі також було обговорено очікування від реалізації Світовим банком грантового проекту ініціативи ЄС EU4Digital для розробки Національного плану розвитку широкосмугового доступу, а також проекту розвитку інфраструктури для міжнародного інтернет-трафіку, що здатен перетворити Україну на регіональний інтернет-хаб.