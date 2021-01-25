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Радник Президента: Приватизація в Україні – це зменшення втручання держави у бізнес, боротьба з корупцією та підвищення ефективності управління

4 лютого 2021 року - 20:31

Розблокування великої приватизації, передбачене законопроектом, який ухвалила сьогодні Верховна Рада в першому читанні, дасть змогу зменшити корупційні ризики та покращити ефективність управління активами. Про це заявив радник Президента України з питань економіки Олег Устенко в ефірі парламентського телеканалу «Рада».

«Приватизація в умовах України – це, з одного боку, менше втручання держави у життя бізнесу, якщо не йдеться про якісь серйозні великі монополії, хоч і там є питання... Але з точки зору збільшення ефективності – це правильна дія. З точки зору боротьби з корупцією – це теж правильна дія. Бо якщо ми говоримо про державну власність, то, як правило, це не тільки неефективний менеджмент, але й джерело для корупції», – зазначив він.

Радник Президента нагадав, що у 2021 році доходи від приватизації передбачені в обсязі 12 млрд грн.

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