Рашизм повинен пройти через повну поразку: військову, економічну, політичну, юридичну – звернення Президента України

Українці! Українки!

Сьогодні російські терористи знову вдарили по Костянтинівці Донецької області. По звичайних житлових кварталах. Шість людей убиті цим російським обстрілом. Три жінки, троє чоловіків. Звичайні люди звичайного містечка на Донбасі. Мої співчуття рідним і близьким загиблих...

Ще 11 людей зазнали поранень. Росія застосувала проти Костянтинівки ракети С-300 й систему залпового вогню «Ураган».

Сьогодні ж уранці російські терористи вдарили також по Конотопському району Сумської області. Мінометний вогонь. Двоє загиблих. Мої співчуття всім рідним, близьким, всім родинам...

Це лише кілька прикладів із десятків ударів за добу. Є лише один шлях зупинити російський терор, повернути безпеку всім нашим містам і громадам – від Сумщини до Донбасу, від Харківщини до Херсонщини, від Київщини до Ялти. І цей шлях – військова перемога України. Жодного іншого шляху немає й не буде.

Держава-зло, для якої стало нормою бити ось так з «Ураганів» по житлових будинках, запускати С-300 по містах, обстрілювати звичайні села, людей... Держава-зло має бути розбита. В усіх сенсах цього слова. Рашизм повинен пройти через повну поразку: військову, економічну, політичну, юридичну. Перший пункт – військову. І пройде.

Я дякую всім, хто наближає цей час! Дякую нашим воїнам, які бʼються під Авдіївкою, Марʼїнкою, під Бахмутом... Особливо Бахмутом! Там сьогодні особливо гаряче! Під Білогорівкою, під Кремінною та всіма іншими нашими містами, містечками й селами Донбасу! Стійкість кожного – це стійкість усієї України, допомога кожному на позиції поруч – це допомога всій Україні!

І особливо відзначу 77-му окрему аеромобільну бригаду, 67-му й 92-гу окремі механізовані бригади, наших десантників «Вісімдесятки», 5-ту окрему штурмову бригаду... Дякую вам, хлопці!

Морпіхи 35-ї та 36-ї бригад, артилеристи 55-ї окремої бригади, 64-го й 66-го окремих гарматних дивізіонів 406-ї артилерійської бригади... Дякую вам, воїни!

Дякую всім, хто береже Запоріжжя, Херсонщину, напрямок Дніпропетровщини й Харків, Сумщину та Чернігівщину... Усім, хто береже наш кордон. Хто рятує наших людей від поранень, від болю.

Обовʼязково й окремо я хочу подякувати всім, хто тренує наших воїнів, бо саме на потужному тренуванні базується успішний бойовий результат.

Сьогодні, 2 квітня, ми відзначаємо річницю звільнення нашої Київщини від рашистської армії. 2 квітня з території Київської області втік останній окупант.

Буде такий день, коли ми скажемо: останній окупант утік або вбитий на Донеччині, на Луганщині, на Херсонщині й на всьому нашому півдні. Вільним і знову безпечним буде й Крим. Україна поверне все своє.

Наступний тиждень буде особливо вагомим для нашого захисту, для нашого руху до перемоги. Вже готуємося до запланованих подій і рішень.

Головне зараз – берегти нашу єдність, дбати про наших захисників, захисниць, допомагати одне одному й державі.

Слава всім, хто зараз у бою заради України!

Слава Україні!