Разом із партнерами працюємо над посиленням українських можливостей у небі – Президент у Швеції

Україна разом із партнерами працює над тим, щоб здобути перевагу над російськими загарбниками не лише на землі, а й у небі. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів із Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

«Важливо, що ми зробили потужні кроки. Важливо, що за кілька тижнів відбуватимуться відповідні дії, які, я дуже вірю, відкриють можливість отримання у майбутньому відповідних літаків. Завтра й післязавтра в мене будуть переговори з іще кількома державами, і я впевнений, що ми разом із партнерами досягнемо відповідного результату в небі, щоб у росіян не було цієї переваги», – розповів Глава держави.

Він зазначив, що українській армії необхідно контролювати небо для забезпечення подальшого просування військ і звільнення окупованих Росією територій.

«Ми на своїй землі. Ми точно знаємо, заради чого ми б’ємося, і точно знаємо, що ми переможемо. Сьогодні на землі наші військові роблять можливе й неможливе, і на багатьох складних напрямках ми бачимо, як ідемо вперед, а Росія відступає. А там, де не відступає, втрачає тисячі», – констатував Президент.

Водночас він зауважив, що попри просування на землі сили оборони України поки що не мають переваги над російськими військами в небі, бо не забезпечені сучасними літаками. Посилити українські позиції в небі, на думку Глави держави, можуть шведські літаки Saab JAS 39 Gripen.

Володимир Зеленський також зазначив, що Україна потребує більше бойових машин піхоти, тож домовленість щодо виробництва CV90 в нашій країні – важливий крок, який збереже людей та заощадить час на ремонт.

«Це війна: щось ламається й треба ремонтувати. Ремонтувати в інших державах, не на території України. Це дуже складно. Ти втрачаєш час і втрачаєш ініціативу на полі бою. І, що найголовніше, втрачаєш людей. Тому сьогоднішній крок – це потужний крок уперед», – резюмував Президент і додав, що зараз необхідна швидка технічна реалізація досягнутих домовленостей.