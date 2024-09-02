Разом із Прем’єр-міністром Нідерландів у Запоріжжі; важливий візит і дуже символічний – саме в день початку навчального року – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Сьогодні – Запоріжжя. Разом із Прем’єр-міністром Нідерландів. Важливий візит і дуже символічний – саме в день початку навчального року.

Щойно тут, на Хортиці, ми говорили з нашими ветеранами, ветеранами війни. Сьогодні ж представили в Запоріжжі нашу «Мрію» – новий освітній застосунок. Фактично аналог «Дії» для нашої української освіти, для всіх наших діточок, для учителів, для батьків. Це, безперечно, хороший результат: у час такої війни Україна і захищається, і розвивається – створює нове, дає можливості нашим людям. Я дякую всій команді «Мрії» та всім нашим, українським, вчителям, кожному й кожній, хто працює, щоб освіта в Україні була сильною. І ми додаємо гарантій цьому. Уряд України має чіткі доручення і щодо будівництва укриттів, і щодо забезпечення шкіл автобусами – те, що ми обіцяли громадам, ми маємо виконати. Також створюємо програму гарантованого безоплатного харчування для дітей у початковій школі – із 1-го по 4-й класи. І ще МВС, Міносвіти, обласні адміністрації, Мінцифра, громади мають забезпечити повне виконання нашої програми «Безпечна школа» – це створення реально надійного простору безпеки для всіх учнів і учениць, для кожної школи.

Цього року і в Запоріжжі, і в багатьох інших наших містах і громадах школи відкрились для навчання офлайн. Понад два мільйони дітей зможуть навчатись у базовому шкільному форматі. Ще близько мільйона дітей – у змішаному форматі: і офлайн, і онлайн. Усе це залежить від безпекових чинників. Від наявності укриттів у наших школах і загальних наших можливостей захищати життя.

Сьогодні на перемовинах із Прем’єр-міністром Нідерландів ми говорили саме про це – про посилення ППО, про нові системи ППО й про ракети до них. Про F-16 для України. І про всю необхідну зброю для нашої оборони проти російського окупанта. Снаряди для воїнів, техніка. І захист життя по всій країні, зокрема нашої енергетики. Сьогодні є новий пакет допомоги від Нідерландів – дякую вам за це. Ми говорили й про те, щоб Нідерланди взяли патронат над Запоріжжям – це інфраструктура, це захист нормального життя, це гуманітарні питання. Це те, що точно допоможе Україні. І ми цінуємо всю підтримку від народу Нідерландів, особисто від Прем’єр-міністра Схоофа та всіх політичних і громадських діячів із Нідерландів.

І, звичайно, моя найбільша вдячність усім нашим людям, кожному й кожній, хто береже нашу Україну, наше Запоріжжя, всі наші міста й громади. Усі, хто б’ється заради України, працює тут, у нашій державі, допомагає нам – дякую! Пишаюся нашими людьми, пишуюся Україною!

Слава Україні!