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Реабілітація поранених воїнів і можливість патронату над українськими регіонами – результати зустрічі Володимира Зеленського з Президенткою Ісландії

29 жовтня 2024 року - 12:32

Реабілітація поранених воїнів і можливість патронату над українськими регіонами – результати зустрічі Володимира Зеленського з Президенткою Ісландії

У Рейк’явіку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президенткою Ісландії Халлою Томасдоттір.

Глава держави подякував Ісландії за підтримку України з перших днів повномасштабного російського вторгнення та за проведення четвертого саміту Україна – Північна Європа.

«Дякую за організацію цієї дуже важливої зустрічі Україна – Північна Європа. Ми дякуємо Ісландії та іншим партнерам із Північної Європи за підтримку з перших днів повномасштабної війни. Наша хороша єдність підтримує Україну фінансово, гуманітарно та на полі бою. Вчора ми ухвалили дуже важливі для нас рішення. Особливо – це підтримка нашого Плану миру з боку партнерів, і я дякую їм», – сказав Президент України.

Володимир Зеленський відзначив внесок Ісландії у створення Реєстру збитків та спеціального трибуналу щодо злочину агресії.

Серед питань, які обговорили під час зустрічі, – участь Ісландії в коаліції з розмінування та у тренуванні українських саперів, реабілітація поранених воїнів, залучення ісландських компаній до протезування, повоєнна відбудова України та протидія російській дезінформації.

Окрему увагу приділили реалізації Формули миру та підготовці до другого Саміту миру.

Глава держави запросив Ісландію приєднатися до програми патронату над українськими регіонами – окремо або у співпраці з іншими державами Північної Європи.

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