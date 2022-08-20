Реалізація наших домовленостей значно посилить і Україну, і Туреччину – Володимир Зеленський за результатами переговорів з Реджепом Таїпом Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час переговорів з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом у Львові значна увага була приділена питанню відновлення нашої держави від наслідків російської агресії.

«Хочу окремо відзначити дуже плідні переговори та нашу активну співпрацю з Президентом Турецької Республіки паном Ердоганом. Ми докладно обговорили наші відносини – безпеку, оборону, дипломатію, економіку, енергетику. Зосередили увагу на питанні відбудови нашої держави після бойових дій. Я вдячний Туреччині за готовність взяти під патронат Харків і Харківську область», – сказав Глава держави під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів у Львові.

Президент зауважив, що в межах зустрічі був підписаний важливий Меморандум між Міністерством інфраструктури України та Міністерством торгівлі Турецької Республіки про відновлення української інфраструктури.

«Реалізація наших домовленостей значно посилить і Україну, і Турецьку Республіку. Я вдячний за ці переговори, за підтримку. Я вдячний Львову за те, що зустрів нас із такою увагою, з такою теплотою», – сказав Володимир Зеленський.

Зі свого боку Реджеп Таїп Ердоган зазначив, що під час зустрічі з Президентом України було обговорено важливі питання двосторонньої співпраці.

Глави держав також обговорили масштаби катастрофи, яку спричинило російське вторгнення в Україну. Президент Туреччини наголосив, що його країна сприятиме у реалізації проектів з відбудови зруйнованих об’єктів.