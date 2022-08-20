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Заради перемоги ще потрібно боротися, але українці вже можуть по праву відчувати гордість за себе, свою державу та своїх героїв – звернення Президента України
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Реалізація наших домовленостей значно посилить і Україну, і Туреччину – Володимир Зеленський за результатами переговорів з Реджепом Таїпом Ердоганом

18 серпня 2022 року - 22:43

Реалізація наших домовленостей значно посилить і Україну, і Туреччину – Володимир Зеленський за результатами переговорів з Реджепом Таїпом Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час переговорів з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом у Львові значна увага була приділена питанню відновлення нашої держави від наслідків російської агресії.

«Хочу окремо відзначити дуже плідні переговори та нашу активну співпрацю з Президентом Турецької Республіки паном Ердоганом. Ми докладно обговорили наші відносини – безпеку, оборону, дипломатію, економіку, енергетику. Зосередили увагу на питанні відбудови нашої держави після бойових дій. Я вдячний Туреччині за готовність взяти під патронат Харків і Харківську область», – сказав Глава держави під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів у Львові.

Президент зауважив, що в межах зустрічі був підписаний важливий Меморандум між Міністерством інфраструктури України та Міністерством торгівлі Турецької Республіки про відновлення української інфраструктури.

«Реалізація наших домовленостей значно посилить і Україну, і Турецьку Республіку. Я вдячний за ці переговори, за підтримку. Я вдячний Львову за те, що зустрів нас із такою увагою, з такою теплотою», – сказав Володимир Зеленський.

Зі свого боку Реджеп Таїп Ердоган зазначив, що під час зустрічі з Президентом України було обговорено важливі питання двосторонньої співпраці.

Глави держав також обговорили масштаби катастрофи, яку спричинило російське вторгнення в Україну. Президент Туреччини наголосив, що його країна сприятиме у реалізації проектів з відбудови зруйнованих об’єктів.

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Робоча поїздка Президента України на Львівщину

18 серпня 2022 року - 13:10
Президент України Володимир Зеленський, Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час тристоронньої зустрічі у Львові обговорили експортну зернову ініціативу, небезпечні дії Росії навколо Запорізької атомної станції, питання захисту та звільнення українських полонених і створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, 18 серпня 2022 року.
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