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Реформа шкільного харчування: результати престуру до Одеської області

21 жовтня 2024 року - 19:56

Реформа шкільного харчування: результати престуру до Одеської області

Перша леді України Олена Зеленська відвідала Одещину, щоб ознайомитися з реалізацією реформи шкільного харчування, яку вона ініціювала. 

У престурі разом із журналістами також узяли участь міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук, заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків, заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Мунір Мамедзаде, представниця швейцарсько-українського проєкту DECIDE Валентина Полторак, генеральна директорка директорату професійної освіти Ірина Шумік, начальник Одеської ОВА Олег Кіпер та керівник команди реформи шкільного харчування Орест Степаняк. 

Під час поїздки учасники ознайомилися з моделями організації харчування дітей та обговорили роль освіти для забезпечення необхідної кількості фахівців і вплив на економіку.

Зокрема, відвідали дитячий садок «Карамелька», де реалізується модель «базова кухня». Тут готують їжу тільки для вихованців садка і таким чином щодня забезпечують чотириразове харчування для близько 90 дітей. 

Далі – Прилиманський ліцей, де триває комплексний ремонт харчоблока та їдальні коштом державної субвенції. Згодом тут також запустять базову кухню. Поки що 400 учнів отримують готове гаряче харчування з Авангардівського ліцею. На його базі реалізована модель опорної кухні: тут забезпечують потреби тих навчальних закладів, де з якихось причин немає базової кухні. 

Також учасники престуру відвідали Одеський центр професійно-технічної освіти, де функціонує один із трьох у регіоні кулінарних хабів. Тут навчаються студенти за спеціальністю «кухар», а також проходять перекваліфікацію працівники шкільних їдалень. 

Крім того, для учасників престуру організували телеміст із двома іншими центрами: Дунайським центром професійної освіти та Північним центром професійної освіти, де впродовж року пройшли навчання понад 800 працівників харчоблоків закладів освіти. 

«Саме ваша робота – те, що ми сьогодні побачили, й те, чого не побачили, – це теж форма оборони. Хочу, щоб ви це розуміли. Ви не просто готуєте шкільні обіди – зараз ви готуєте для цілих родин стабільність», – сказала перша леді. Олена Зеленська зазначила, що результати реформи шкільного харчування продемонструють під час Європейського регіонального саміту шкільного харчування, який відбудеться 12–13 листопада в Києві. 

«Нам є чим поділитися, бо ніхто не втілював подібної реформи під час оборони. І то важливіший для її команди кожен зворотний зв’язок – від преси, батьків, кухарів, усіх, кому не байдуже піклування про дітей. Бо саме зараз особливо мусимо боронити їхню стійкість, сили вчитися й жити. І гідний шкільний обід – один зі складників нашої турботи», – підсумувала дружина Президента.

 

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