Регіони мають кілька джерел фінансування для боротьби з коронавірусом – Володимир Зеленський

Регіони вже акумулювали фінанси з різних бюджетів для боротьби з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19. На селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського кожен регіон доповів про зібрані кошти та їхнє спрямування.

Крім обласних, районних та міських бюджетів, за дорученням Глави держави регіональні керівники залучили до закупівлі необхідних засобів бізнесменів.

«Ми зібрали статистику щодо фінансів у регіонах. Бачу, що найбільше акумулювали Дніпропетровська, Донецька, Львівська області та місто Київ. Водночас треба працювати над ефективним розподілом цих коштів. У чому потрібно – ми вам допоможемо», – сказав Володимир Зеленський.

Очільники обласних державних адміністрацій та міські голови поскаржилися, що існують проблеми з пошуком спецзасобів та обладнання для боротьби з коронавірусом та їхньою доставкою. Тому вони звернулися до влади з проханням допомогти з централізованою закупівлею необхідного обладнання – так, як це вже відбувається із засобами спецзахисту.

«Ми розуміємо, що на місцях складно вести переговори з виробниками та регулювати доставку. Тому бачимо, що це (та ситуація. – Ред.), коли гроші є, а витратити їх неможливо. Я вже переговорив з «Медичними закупівлями України», аби вони максимально допомогли з централізацією закупівель і розподілом товарів по лікарнях», – зазначив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Додатково було порушено питання фінансування лікарень та медиків, особливо тих, хто залучений до догляду за хворими на COVID-19.

«Оскільки більшість українських лікарень уклали договори з Національною службою здоров’я України, то вони отримають звідти повне фінансування. До того ж, ми розробили механізми додаткового фінансування лікарів – до 300% тим, хто задіяний у лікуванні коронавірусу, та до 200% – іншим. Лікарі зараз на передовій. Вони борються за життя українців», – наголосив Президент.

Також обговорили питання доукомплектування штатів обласних та міських лікарень і достатньої кількості госпітальних центрів для лікування хворих на COVID-19.

В уряді повідомили, що вже розробили протокол поховання померлих від цієї хвороби і найближчими днями ознайомлять регіони з протоколом лікування недужих.

Очільники регіонів та міські голови подякували Офісу Президента за доставку необхідних засобів спецзахисту, дезінфекції, а також обладнання, яке вже розподіляють між лікарнями.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що уряд ретельно систематизує всі проблеми, про які повідомляють з регіонів, і реагує на виклики та потреби. Водночас Кабмін формує власний список вимог і стежитиме, щоб у регіонах дотримувалися їх.