Реконструкцію Одеської філармонії буде внесено до «Великого будівництва» в культурі на наступний рік – Президент

Під час робочої поїздки на Одещину Президент України Володимир Зеленський відвідав Одеську обласну філармонію. Глава держави поспілкувався з видатними діячами культури регіону.

Архітектор Володимир Суханов розповів Президенту про проблеми будівлі філармонії. За його словами, споруда, яку було зведено наприкінці ХІХ сторіччя, потребує негайного капітального ремонту.

Глава держави наголосив, що реконструкція будівлі має бути масштабною.

«Це єдиний концертний майданчик такого рівня на півдні країни», – зазначив Президент.

За словами голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Куцого, коштом меценатів профінансовано ремонт вентиляційного обладнання.

«Держава має провести глобальну реконструкцію. Мають бути серйозні капіталовкладення», – зауважив Володимир Зеленський.

Максим Куций повідомив, що в бюджеті Одеської області на наступний рік передбачається закласти кошти на розробку проекту реконструкції будівлі філармонії. Ремонтні роботи можуть бути завершені через два роки.

«Треба робити. Не хочеться увійти в реставрацію на п’ять-десять років», – сказав Президент.

Глава держави наголосив, що реконструкцію будівлі Одеської філармонії необхідно включити до переліку об’єктів Національної програми «Велике будівництво» на наступний рік.

«У нас є програма «Велике будівництво». На наступний рік ми розпочинаємо «Велике будівництво» в культурі. Ми обираємо пріоритетні об’єкти культурної спадщини по всій країні», – зазначив Володимир Зеленський.

Головний диригент Національного одеського філармонічного оркестру Гобарт Ерл зазначив, що у межах ремонтних робіт необхідно поліпшити акустику концертного залу.

Також діячі культури закликали Президента вирішити питання реставрації та повернення до Одеси картини видатного італійського художника XVII століття Мікеланджело Мерізі да Караваджо «Взяття Христа під варту». Це єдине полотно майстра в Україні. У 2008 році картину було викрадено. Пізніше зловмисників знайшли. У зв’язку з тим, що суд над викрадачами картини триває, вона дотепер має статус речового доказу, що також унеможливлює її переміщення та експонування. Полотно наразі на відповідальному зберіганні в Національному науково-дослідному реставраційному центрі в м. Києві, де вже третій рік триває його відновлення. Митці закликали завершити реставрацію картини до наступного року, коли світ відзначатиме 450-річчя з дня народження Караваджо.

Під час спілкування з діячами культури Володимир Зеленський зателефонував міністру культури та інформаційної політики Олександру Ткаченку. Після телефонної розмови Глава держави повідомив, що запропонує міністру включити реконструкцію будівлі філармонії до програми «Велике будівництво» в культурі та сприяти завершенню робіт з реставрації полотна «Взяття Христа під варту».