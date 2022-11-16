Резолюція ООН щодо виплати репарацій Україні стане основою для компенсацій від країни-агресора – Глава держави

Ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН резолюції щодо компенсаційного механізму для відшкодування збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії РФ, стане політичною основою для подальшої передачі нашій державі російських активів, які нині заморожені в різних країнах світу. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку.

За словами Глави держави, на основі цієї резолюції лідери держав зможуть ухвалювати відповідні рішення та пояснювати їх своїм суспільствам і бізнесу.

«Після цього вже можна думати над реальним механізмом. У кожній державі це по-різному будується. Але коли ти маєш таке рішення, тобі доведеться йти цим шляхом. Довгим чи коротким, але доведеться йти», – додав Володимир Зеленський.

За його словами, механізм резолюцій ООН є важливим інструментом на дипломатичному полі, адже ухвалення резолюції та результати голосування щодо неї стають аргументом у діалозі з представниками країн, які підтримали документ, і дають розуміння, як вибудовувати стосунки з тими чи іншими державами.

Президент також висловив думку, що ухвалення резолюції стосовно створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України буде складнішим.

«Ми це розуміємо, адже це серйозний виклик. Бо скільки було таких випадків в історії? Тому буде дуже серйозний опір. І буде для нас серйозна перемога, якщо ми зможемо це зробити. Будемо тиснути», – резюмував Глава держави.