Результати роботи Ради Україна – НАТО демонструють ефективність цього інструменту взаємодії з партнерами – Президент

Результати роботи Ради Україна – НАТО демонструють ефективність цього інструменту взаємодії, що дає змогу покращити комунікацію між країнами-партнерами у розв’язанні важливих питань для нашої держави. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю представникам ЗМІ в Ризі.

«Рада Україна – НАТО функціонує, це дуже непоганий інструмент, який запрацював після саміту у Вільнюсі. Ми скористалися цим інструментом, і я побачив, як швидко можна організувати партнерів, можна зустрічатися на рівні міністрів оборони, на рівні міністрів закордонних справ тощо», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент також акцентував, що розпочато роботу над безпековими гарантіями відповідно до Спільної декларації «Групи семи» та України, яку було ухвалено у Вільнюсі.

«Ми розпочали роботу щодо гарантій безпеки. Дуже непросто йде, але я думаю, що найближчим часом ми зможемо продемонструвати суспільствам – не тільки українському – перший такий драфт. Не весь, бо є закриті норми, непублічні, але загальні речі зможемо показати. Думаю, що оцінка буде позитивною», – повідомив Глава держави.

Він зазначив, що безпекові гарантії передбачають не лише надання зброї, а й фінансову, ІТ- та кіберпідтримку, та є кроком на шляху України до безпекового альянсу.

«Однак ми хотіли б побачити реальний крок від країн НАТО, який наближає Україну до Альянсу. Щоб не було стагнації. Щоб це був вдалий і потужний саміт (саміт НАТО у Вашингтоні. – Ред.) і щоб країни НАТО показали, що вони не бояться Росії», – додав Володимир Зеленський.