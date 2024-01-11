Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Ми повинні виграти в цій битві, тому що в ній вирішується глобальне ставлення до свободи – виступ Президента України на спеціальному пленарному засіданні Рійгікогу Естонії
Ми повинні виграти в цій битві, тому що в ній вирішується глобальне ставлення до свободи – виступ Президента України на спеціальному пленарному засіданні Рійгікогу Естонії

11 січня 2024 року - 15:44

Переглянути всі відео
ностанні новини

Результати роботи Ради Україна – НАТО демонструють ефективність цього інструменту взаємодії з партнерами – Президент

11 січня 2024 року - 22:45

У присутності Президента України та Прем’єр-міністерки Латвії підписано документи про технічну, фінансову та оборонну співпрацю

11 січня 2024 року - 22:19

Президент України провів зустріч із Прем’єр-міністеркою Латвії

11 січня 2024 року - 22:13

У Ризі Глава Української держави зустрівся зі Спікеркою Саейми Латвії

11 січня 2024 року - 21:32

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Офіційний візит Президента Володимира Зеленського до Латвії
Офіційний візит Президента Володимира Зеленського до Латвії

11 січня 2024 року - 18:25

Перейти до всіх галерей

Результати роботи Ради Україна – НАТО демонструють ефективність цього інструменту взаємодії з партнерами – Президент

11 січня 2024 року - 22:45

Результати роботи Ради Україна – НАТО демонструють ефективність цього інструменту взаємодії з партнерами – Президент

Результати роботи Ради Україна – НАТО демонструють ефективність цього інструменту взаємодії, що дає змогу покращити комунікацію між країнами-партнерами у розв’язанні важливих питань для нашої держави. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю представникам ЗМІ в Ризі.

«Рада Україна – НАТО функціонує, це дуже непоганий інструмент, який запрацював після саміту у Вільнюсі. Ми скористалися цим інструментом, і я побачив, як швидко можна організувати партнерів, можна зустрічатися на рівні міністрів оборони, на рівні міністрів закордонних справ тощо», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент також акцентував, що розпочато роботу над безпековими гарантіями відповідно до Спільної декларації «Групи семи» та України, яку було ухвалено у Вільнюсі.

«Ми розпочали роботу щодо гарантій безпеки. Дуже непросто йде, але я думаю, що найближчим часом ми зможемо продемонструвати суспільствам – не тільки українському – перший такий драфт. Не весь, бо є закриті норми, непублічні, але загальні речі зможемо показати. Думаю, що оцінка буде позитивною», – повідомив Глава держави. 

Він зазначив, що безпекові гарантії передбачають не лише надання зброї, а й фінансову, ІТ- та кіберпідтримку, та є кроком на шляху України до безпекового альянсу.

«Однак ми хотіли б побачити реальний крок від країн НАТО, який наближає Україну до Альянсу. Щоб не було стагнації. Щоб це був вдалий і потужний саміт (саміт НАТО у Вашингтоні. – Ред.) і щоб країни НАТО показали, що вони не бояться Росії», – додав Володимир Зеленський.

в
Відео
ф

Офіційний візит Президента Володимира Зеленського до Латвії

11 січня 2024 року - 18:25
Версія для друку