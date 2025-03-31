РФ не має уникнути відповідальності за злочини, скоєні в Україні під час цієї війни – Володимир Зеленський на Бучанському саміті

Росія не має отримати вигоди чи винагороди від цієї війни й не повинна уникнути справедливої відповідальності за те, що наробила. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Бучанському саміті.

Глава держави зазначив, що три роки тому світ почав уперше розуміти весь масштаб російської агресії проти України, побачивши вбитих цивільних на вулицях Бучі, докази знущань і катувань.

«Вони свідчили, що це не просто війна однієї держави проти іншої, – це повномасштабне протистояння двох систем: нашої з вами європейської системи, у якій життя та гідність людини мають значення, і системи російської, у якій будь-кого можуть убити, з будь-кого можуть знущатися, будь-кого можуть позбавити дому», – сказав Президент.

Свідченням цього є злочини російської системи в багатьох інших українських містах і селах: від Ягідного на Чернігівщині, де російські окупанти понад три тижні утримували всіх жителів села в маленькому підвалі школи, до Маріуполя, який був розбитий і спалений унаслідок російських ударів. Лише офіційно зафіксовано понад 183 тисячі злочинів, пов’язаних з агресією РФ проти України. Це без урахування значної частини тимчасово окупованої території, до якої немає доступу: там ще тисячі, а то й десятки та сотні тисяч злочинів і втрат.

«Ми не пробачимо російських злочинів та всієї цієї війни, бо пробачити – це означало б погодитися, що така система, як теперішня російська, нібито має право на існування та на розширення за рахунок інших народів – система, яка харчується людьми», – заявив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що потрібне дієве міжнародне право, щоб гарантувати українцям і всім європейцям захист від таких загроз. Має бути забезпечена справедливість, щоб зло не множилося, й потрібні тиск та санкції проти Росії, щоб війна та знущання не розширювалися.

Глава держави закликав іноземні парламенти й надалі підтримувати український захист і прагнення миру, поширення правди про війну та все, що необхідне заради достойного миру й реальної відповідальності воєнних злочинців.