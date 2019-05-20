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Рішення про повернення Росії до ПАРЄ було ухвалене давно – Володимир Зеленський

27 червня 2019 року - 17:57

Рішення про повернення Росії до ПАРЄ було ухвалене давно – Володимир Зеленський

Рішення про повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи було ухвалене давно. За словами Президента України Володимира Зеленського, це стало зрозуміло під час його нещодавніх візитів до Німеччини, Франції та Брюсселя.

«Щодня у мене було по сім зустрічей, окрім переговорів з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном. Кожна людина, з якою я зустрічався, говорила мені, що ПАРЄ – це майданчик для перемовин. Кожна людина, з якою я обговорював це питання, знала відповідь на всі 100%. Тобто рішення було ухвалене давно», – наголосив Глава держави під час брифінгу 27 червня.

Володимир Зеленський підкреслив, що під час закордонних візитів ініціював обговорення цього питання, та відкинув звинувачення окремих народних депутатів у відсутності зусиль з його боку для недопущення повернення Росії до ПАРЄ.

«Я робив усе, що міг. Якщо наші шановні народні депутати звертаються із запитанням, що я зробив, я можу запитати у них: що вони зробили, щоб цього не сталося?» – зазначив Президент.

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