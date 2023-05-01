Рішення про вступ України до НАТО – це найкращий спосіб пришвидшити завершення війни та гарантувати мир у Європі – Андрій Єрмак в інтерв’ю нідерландським ЗМІ

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголошує, що Україна не зупиниться, поки не звільнить усі тимчасово окуповані території, і для цього важливе продовження й посилення підтримки з боку країн-партнерів. Про це він заявив під час спілкування з журналістами нідерландського національного телеканалу NOS і газети NRC.

Андрій Єрмак розповів, що війська держави-агресора – РФ – продовжують здійснювати ракетні атаки на цивільну інфраструктуру й мирне населення українських міст, і це триває вже понад 14 місяців. Зокрема, він нагадав нещодавній удар по Умані, яка є всесвітньо відомим місцем паломництва хасидів.

«Це жахлива війна проти цінностей усього вільного світу, наших спільних цінностей, проти свободи. Вони хочуть знищити українців, українську націю. Але наші люди, наші військові героїчні й хоробрі, і ми продовжуємо не лише обороняти нашу землю, а й звільняти тимчасово окуповані українські території. Ми не зупинимося, поки не звільнимо всі наші території в міжнародно визнаних кордонах», – наголосив він.

Керівник Офісу Глави держави зазначив, що зараз Україна готується до важливих контрнаступальних операцій.

«Звичайно, нам потрібно більше й більше зброї. І ми надзвичайно вдячні за ту допомогу, яку одержуємо від наших партнерів, зокрема від Нідерландів, і очікуємо на подальшу підтримку. Відповідна робота з боку Президента Володимира Зеленського та членів нашої команди не припиняється», – сказав Андрій Єрмак.

Він зауважив, що Україна потребує далекобійних ракет і сучасних літаків, які потрібні як для звільнення тимчасово окупованих територій, так і для захисту вільних і деокупованих регіонів нашої країни, а також повітряного простору.

«Все змінюється, і Україна змінила багато речей. Я впевнений, що наші партнери ухвалять необхідні рішення і ми отримаємо F-16», – зазначив керівник Офісу Президента.

Відповідаючи на запитання про очікування від Вільнюського саміту НАТО цього літа, Андрій Єрмак наголосив, що наша держава сподівається на потужний сигнал щодо євроатлантичного майбутнього України, а не чергове повторення твердження про «відкриті двері» до Альянсу.

«Народ України ухвалив рішення – ми хочемо бути в НАТО. Зараз близько 80% нашого населення підтримує цей рух», – додав він.

На переконання Андрія Єрмака, рішення про вступ України до НАТО – це найкращий спосіб пришвидшити завершення війни й гарантувати мир у Європі.

«Україна довела свою здатність протистояти Росії й захищає не лише себе, а й усю Європу. І надалі вже у складі НАТО Україна зможе разом із партнерами ще ефективніше захистити всі європейські країни та інші регіони світу», – вважає він.

Крім того, як зазначив керівник Офісу Президента, на шляху до членства в НАТО Україна потребує конкретних дієвих гарантій безпеки, які убезпечать від повторення подібної агресії. І міжнародна робоча група під головуванням Андрія Єрмака та колишнього Генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена розробила документ Kyiv Security Compact, який пропонує такі гарантії безпеки для України до набуття членства в Альянсі.

«Коли ми говоримо про НАТО, я можу сказати, що Україна зацікавлена бути в НАТО, і Альянс також зацікавлений, щоб наша держава була його членом. За час повномасштабного російського вторгнення Україна довела, що здатна захистити себе, а отже, здатна допомогти захистити й інших членів НАТО», – переконаний Андрій Єрмак.

Він також наголосив, що Нідерланди є справжнім другом України. Керівник Офісу Глави держави подякував нідерландському уряду й народу за підтримку нашої країни й людей, зокрема вимушених переселенців, із перших днів повномасштабної війни.

«Дякуємо за цю історичну допомогу й підтримку. Українці ніколи цього не забудуть», – додав Андрій Єрмак.