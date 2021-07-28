Різкого підвищення тарифів на електроенергію не буде – прес-секретар Президента

Різкого підвищення тарифів на електроенергію для населення не буде. Це принципова позиція Президента України Володимира Зеленського, заявив прес-секретар Глави держави Сергій Никифоров на брифінгу у вівторок.

«Від імені Президента ще раз хочу наголосити на тому, що різкого підняття тарифів на електроенергію, яким зараз активно намагаються залякувати, не буде. Для багатьох його не буде взагалі», – наголосив він.

Сергій Никифоров зазначив, що це принципова позиція Глави держави, адже він розуміє – є верстви населення, для яких і нинішні тарифи зависокі та непосильні.

За словами прес-секретаря Президента, відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони, яке було ухвалене на виїзному засіданні в Краматорську минулого тижня, уряд і НКРЕКП опрацьовують питання щодо того, якою саме має бути система оплати за електроенергію.

«РНБО на це виділила певний час. Думаю, що до Дня Незалежності, можливо раніше, побачимо, хто й скільки має платити. Але ключове: різкого зростання тарифів ми не побачимо. Це те, на чому я хочу наголосити», – сказав він.

Сергій Никифоров також додав, що і Володимир Зеленський, і члени РНБО пильно стежать за ситуацією на енергетичному ринку в контексті підготовки до опалювального сезону.

«Будь-які намагання гравців у цій царині розбалансувати енергетику отримають жорстку відповідь від держави. Енергетика в Україні має працювати стабільно й з урахуванням об’єктивних потреб зберігати тарифи на справедливому рівні», – резюмував прес-секретар Президента.