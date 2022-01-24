РНБО під головуванням Президента розглянула питання забезпечення національної безпеки від внутрішніх і зовнішніх загроз

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони, під час якого було заслухано доповіді представників органів влади щодо ситуації в безпековій, економічній, енергетичній, медичній галузях та у сфері кіберзахисту країни.

«Підсумком саме цього засідання є не гучні рішення для медійного простору, а важливі висновки для суспільства і громадян. Вони звучать просто: все під контролем, причин для паніки немає. Першим питанням засідання, звісно, була ситуація на сході України», – зазначив Володимир Зеленський у відеозверненні за результатами засідання РНБО.

Зокрема, на засіданні Ради нацбезпеки і оборони було заслухано доповіді голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнека, начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова та голови Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

Міністр оборони Олексій Резніков доповів щодо впровадження закону про основи національного спротиву, який набув чинності 1 січня 2022 року. Згідно з документом відбувається формування першої черги сил територіальної оборони в умовах мирного часу.

«Згідно з приписами закону, чисельність ЗСУ збільшена на 11 тисяч, з яких 10 тисяч – це сили територіальної оборони, а одна тисяча – Сили спеціальних операцій, які мають забезпечити рух опору», – сказав Олексій Резніков на брифінгу після засідання РНБО.

За його словами, сформовано командування територіальної оборони, чотири управління та відповідні батальйони. Крім того, буде створено 25 бригад територіальної оборони.

Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний доповів про готовність ЗСУ до виконання завдань із захисту держави. Також було заслухано доповідь міністра закордонних справ Дмитра Кулеби щодо співпраці з міжнародними партнерами України.

Голова Служби безпеки Іван Баканов та міністр внутрішніх справ Денис Монастирський доповіли про стан внутрішньої безпеки країни.

Також на засіданні РНБО Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про ситуацію в економіці. За його словами, на сьогодні міжнародні резерви України становлять понад 30 млрд доларів, що дає змогу Національному банку забезпечувати стабільність валютного курсу.

Доходи загального фонду держбюджету за 2021 рік зросли на 206,5 млрд грн. Нині на єдиному казначейському рахунку України загалом понад 55 млрд грн. За словами Дениса Шмигаля, до вересня поточного року очікується помірне навантаження на бюджет України щодо зовнішніх виплат.

Прем’єр-міністр також нагадав, що ухвалено рішення про надання нашій країні спеціальної макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 1,2 млрд євро. Крім того, Канада ухвалила рішення про виділення 120 млн дол. спеціальних грантових коштів для України.

У лютому очікується перегляд чинної програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом, зауважив очільник уряду.

Держава виконує свої соціальні зобов’язання та підвищує стандарти забезпечення громадян. Зокрема, в січні поточного року, як це передбачено указом Президента, всі лікарі отримають зарплату не менше 20 тис. грн, а медсестри – не менше 13,5 тис. грн. Також із січня підвищені стипендії для студентів до 2 тис. грн, з лютого на 10% зростуть зарплати для працівників у структурах Міністерства внутрішніх справ України, а з березня – пенсії.

Ще одним важливим питанням порядку денного засідання Ради нацбезпеки і оборони була енергетична безпека країни.

«Можемо констатувати, що спокійно пройдемо весь цей опалювальний сезон. Газу в підземних сховищах достатньо, запасів вугілля – достатньо, на електростанціях і в портах вони перевищили вже 1 мільйон тонн. Щодня завдяки ритмічним поставкам, зокрема залізницею та морем, вони зростають. Одним словом, приводів для оптимізму достатньо», – наголосив Президент України.

Як пояснив заступник керівника Офісу Глави держави Ростислав Шурма, за останні два місяці запаси вугілля на складах України збільшились утричі й на сьогодні становлять понад 800 тис. т, ще близько 280 тис. т вугілля перебуває в портах. За його словами, налагоджені системні поставки внутрішнього та імпортного вугілля.

Також нині стабільно працює 14 з 15 блоків АЕС із навантаженням близько 12,4 ГВт, ще один атомний блок може бути підключений протягом 10 днів залежно від температурного режиму.

«Жодного відключення через відсутність електроенергії в системі чи дефіцит електроенергії не було й не планується найближчим роком, а всі проблеми протягом останніх тижнів були пов’язані виключно з погодними умовами», – наголосив Ростислав Шурма.

Також, за його словами, запас газу в підземних сховищах становить майже 12 млрд куб. м, і, враховуючи динаміку споживання, наявних обсягів достатньо для сталого проходження опалювального сезону.

Крім того, на засіданні РНБО була заслухана інформація щодо епідемічної ситуації в країні та протидії поширенню COVID-19.

«Наразі кількість нових випадків захворювання дійсно зростає, але рівень госпіталізації майже вдвічі менше у порівнянні з піком захворюваності восени 2021 року. Одна з головних причин – вакцинація. Люди, які мають щеплення, переносять хворобу набагато легше. Рівень смертності набагато менший», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський зауважив, що імунітет людини зростає після кожної наступної дози вакцини, а стратегія бустеризації вже стала єдиним стандартом для всіх розвинених країн.

«Бустеризація – це третя доза вакцини, тому в межах програми «єПідтримка» буде додано ще 500 гривень – для тих громадян, які отримають третю, бустерну дозу», – сказав Президент.

Глава держави також розповів, що протягом місяця програма буде розширена для літніх людей, які матимуть можливість використати ці кошти на оплату комунальних послуг. Крім того, незабаром «єПідтримка» поширюватиметься на дітей віком 14-18 років.

Зі свого боку міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, що до закладів охорони здоров’я України вже доставлено 20 тис. флаконів препарату ремдесивір, який призначений для лікування коронавірусу. Також на цьому тижні очікується реєстрація препарату молнупіравір, який є противірусним засобом прямої дії проти COVID-19 і запобігає переходу хвороби у більш важкий стан. Віктор Ляшко сподівається, що протягом семи-десяти днів стане можливою поставка препарату в Україну й постачання його медзакладам.

Міністр також повідомив, що сьогодні в Україні – близько 10 млн доз вакцини проти коронавірусу, а на 2022 рік заплановано постачання 42 млн доз вакцини залежно від потреби.

Крім того, на засіданні РНБО було заслухано доповідь голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Юрія Щиголя про ситуацію, пов’язану з кібератакою на інтернет-ресурси органів державної влади, яка відбулася 13-14 січня.

За його словами, з метою покращення кібербезпеки держави ухвалено рішення щодо невідкладного внесення змін до законодавства з метою запровадження практики Big Bounty – розкриття кібервразливостей органів державної влади. Також в органах державної влади та на об’єктах критичної інфраструктури будуть запроваджені посади офіцерів з кіберзахисту, які будуть підпорядковані Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації. Крім того, планують створити інструменти фінансового стимулювання державних органів, що виконують завдання з адміністрування ІТ-систем, посилити відповідальність посадових осіб за невиконання умов кіберзахисту в органах державної влади та на об’єктах критичної інфраструктури тощо.

«Ситуація, що склалася, є для нас цілком зрозумілою. Немає жодних приводів для того, щоб ми з вами панікували. Я б дуже просив, щоб всі були у спокої», – резюмував секретар РНБО Олексій Данілов.