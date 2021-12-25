РНБО під головуванням Президента розглянула заходи із забезпечення національної безпеки України

Під головуванням Президента України Володимира Зеленського відбулося останнє у 2021 році засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому було заслухано низку питань, зокрема щодо протидії зовнішнім і внутрішнім загрозам.

Так, секретар РНБО Олексій Данілов доповів про першочергові заходи із забезпечення національної безпеки від внутрішніх і зовнішніх загроз.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов та голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко виступили з доповідями щодо зовнішніх загроз, зокрема щодо ситуації довкола державного кордону України та характеру ймовірних безпекових викликів.

«Є певне збільшення кількості військових… Ми відстежуємо те, що відбувається біля нашого кордону, що стосується периметру 200 кілометрів від нашого кордону, 400 кілометрів від нашого кордону», – сказав Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання Ради нацбезпеки і оборони.

Також на засіданні РНБО відбулося обговорення механізмів реалізації Плану оборони України за доповіддю міністра оборони Олексія Резнікова. Командувач Збройних Сил України Валерій Залужний зі свого боку доповів про готовність ЗСУ до виконання покладених завдань.

Заступник міністра закордонних справ Микола Точицький розповів про можливі кроки міжнародних партнерів України у разі загострення ситуації навколо українських кордонів.

З питання щодо протидії дестабілізації ситуації в нашій країні доповіли голова Служби безпеки України Іван Баканов та міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Очільник МВС також відзвітував про результати проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту, а голова СБУ доповів про стратегію забезпечення державної безпеки.

Було затверджено План реалізації Стратегії кібербезпеки, який передбачає виконання заходів, що посилюють кібернетичну безпеку держави. Із доповіддю виступив заступник секретаря РНБО України Сергій Демедюк.

Крім того, РНБО заслухала доповідь директора Національного інституту стратегічних досліджень Олександра Богомолова щодо науково обґрунтованих пропозицій стосовно протидії зовнішнім загрозам.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доповів про застосування обмежувальних заходів стосовно осіб, які здійснюють неправомірне судочинство на території тимчасово окупованого Криму проти громадян України.

Також було розглянуто питання про застосування санкцій до шести фізичних осіб та 24 компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту.

РНБО розглянула звіти щодо рішень стосовно контрабандистів. За словами Олексія Данілова, санкції щодо вказаних осіб дали змогу додатково залучити до бюджету 71 млрд грн.

Голова уряду та міністр енергетики Герман Галущенко доповіли про ситуацію в енергетиці.

«Зараз ми через морський шлях отримуємо вугілля для наших ТЕЦ. Сьогодні ситуація під контролем, ми не бачимо, що можуть бути ті чи інші проблеми, але вугілля треба закуповувати», – зазначив секретар РНБО.

Також Рада нацбезпеки і оборони заслухала доповідь міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка щодо поширення штаму коронавірусу «Омікрон» в Україні. Президент укотре акцентував на важливості вакцинації.

«За нашими прогнозами, в лютому можемо мати «Омікрон» у себе в доволі великих обсягах, тому треба вакцинуватися», – зазначив Олексій Данілов.

Міністр юстиції Денис Малюська також розповів про дорожню карту з реалізації закону України щодо олігархів. За прогнозами секретаря РНБО, наприкінці травня 2022 року Рада нацбезпеки і оборони вже може визначити перших олігархів, згідно з українським законодавством.

Крім того, на засіданні РНБО Президент запропонував низку протокольних доручень, зокрема щодо забезпечення житлом військовослужбовців та ветеранів, щодо вирівнювання протягом місяця заробітних плат військових та можливості синхронізації санкцій з міжнародними партнерами України у разі застосування санкцій до громадян нашої країни.

Також Рада нацбезпеки і оборони підтримала доручення Кабінету Міністрів щодо створення міжвідомчої робочої групи з перевірки постачання озброєння та продуктів харчування в армію у період 2017-2021 років.

Наприкінці засідання Олексій Данілов доповів про підсумки роботи Ради національної безпеки і оборони у 2021 році. За його словами, загалом було проведено 36 засідань, на яких розглянули 150 питань і за результатами яких було видано 90 указів Президента.