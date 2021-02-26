РНБО запровадила санкції й підготувала Стратегію деокупації та реінтеграції Криму і Севастополя

Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції стосовно 10 осіб вищого офіцерського складу, яких підозрюють у вчиненні державної зради.

Санкції запроваджено щодо контр-адмірала Дениса Березовського, генерал-майора Станіслава Шапортова, генерал-майора юстиції Сергія Няньчура, генерал-майора Юрія Котовського, генерал-майора Олександра Якименка, генерал-майора Володимира Тоцького, генерал-майора Сергія Ганжі, віце-адмірала Сергія Єлісєєва, контр-адмірала Дмитра Шакуро та генерал-майора внутрішньої служби Віталія Захарченка.

Також Рада національної безпеки і оборони розглянула проект державної Стратегії деокупації та реінтеграції Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, яку розроблено за дорученням Президента України Володимира Зеленського. Впродовж двох тижнів члени РНБО мають внести свої правки, щоб ухвалити Стратегію.

Крім того, розглянули питання пришвидшення процесу правосуддя щодо злочинів вчинення державної зради, дезертирства, співпраці з терористами чи терористичної діяльності, порушення присяги.

Було порушено питання неможливості мати подвійне громадянство особам, які керують стратегічними підприємствами.