Робимо все можливе, щоб режим тиші не порушувався – Президент на Донбасі

Президент Володимир Зеленський наголошує, що українська сторона робить усе можливе для дотримання режиму тиші та збереження життів наших військовослужбовців. Про це Глава держави заявив під час спілкування зі ЗМІ в Донецькій області.

«Ми боремося за те, щоб цей режим не порушувався... Якби все залежало тільки від нашої сторони, я впевнений, це був би принциповий режим тиші, і ми б перейшли до наступних кроків, до наступних етапів закінчення війни», – зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, у процесі забезпечення режиму тиші виникає багато питань і проблем.

«Ми молимося Богові та вдячні нашим військовим. Найголовніше, що ми хочемо, – витримати цей режим тиші. Кожного дня просто не втрачати наших військових. Для нас це дуже важливо. Гарантувати нічого не можу, але скажу вам – ми все робимо, дуже багато всього робимо як в Україні, так і на зустрічах у Мінському форматі та в режимі відеоконференції Тристоронньої контактної групи. Будемо далі тримати кулаки», – сказав Президент.

Глава держави також повідомив, що розглядалося кілька кандидатур на посаду очільника української делегації в Тристоронній контактній групі. Він наголосив, що Леонід Кравчук є мудрою та освіченою людиною, яка має авторитет в усій Україні.

«Це дуже важливо для головуючого української групи в ТКГ. Він досвідчена людина», – сказав Глава держави, пояснюючи, чому Леоніда Кравчука було призначено на посаду керівника української делегації в ТКГ.

Володимир Зеленський ще раз подякував Леоніду Кучмі за роботу на чолі делегації України в ТКГ.

Президент зауважив, що у складі української делегації в Тристоронній контактній групі також працюватиме колишній Прем’єр-міністр України Вітольд Фокін.

«У нас достатньо потужна група. Я бачу зараз зростання кількості перемовин і зустрічей», – додав Глава держави.

Зі свого боку голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко проінформував Президента про проект з модернізації потужностей комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу». Він зазначив, що модернізація розрахована щонайменше на три роки. Зараз виконуються роботи із заміни систем водопроводу.

Володимир Зеленський висловив переконання, що роботи з модернізації будуть завершені у заплановані терміни.

«Я впевнений, що впродовж трьох років під головуванням очільника обласної державної адміністрації з нашими міжнародними партнерами ми все це зробимо», – сказав Президент.

Глава держави наголосив, що головним завданням у цьому питанні є модернізація підземних водопровідних комунікацій.

«Наші колеги зі Швейцарії кажуть, що такого підприємства, як «Вода Донбасу», вони ніколи не бачили. Дуже велике підприємство. Коли буде модернізовано, найголовніше, щоб ми ні від кого не залежали, щоб була чиста питна вода для наших людей», – зауважив Володимир Зеленський.