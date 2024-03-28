Робимо все, щоб у наших воїнів було більше можливостей, більше зброї; це буде – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Головне за цей день.

Представив колективу нашої Служби зовнішньої розвідки України нового керівника – це бойовий генерал Олег Іващенко. Людина досвідчена, сильна. Аналітичний потенціал нашої розвідки достатньо високий, зараз маємо додати їй можливостей оперативних дій. Потрібно більше інформації, більше можливостей впливу.

Росія витрачає мільярди й мільярди доларів щороку на операції в країнах їхнього інтересу. Вони поширюють хаос, підривають роботу нормальних інституцій, вкладаються в дезінформацію, у підкуп громадських і політичних лідерів. Це стосується різних регіонів планети – чутливих регіонів. Африка, різні частини Азії, Європа дуже вразлива для дестабілізацій, які провокує та підживлює путінська система. Америка – і Північна, і Латинська – також є об’єктом російської розвідувальної та хаотизуючої діяльності. Багато в чому цей їхній вплив працює проти нашої держави й нашого захисту.

Очевидно, що ми не можемо протиставити подібний ресурс, який є у Росії, зокрема фінансовий. Але українці здатні перегравати Росію своєю сміливістю, рішучістю та ідеями. Служба зовнішньої розвідки України повинна стати значно активнішою у виконанні її інституційних завдань. З іншого боку, надійна робота такої організації не може бути дешевою. І це зараз завдання для уряду загалом і Міністерства фінансів: потрібно шукати й знаходити фінансову основу для роботи нашої розвідки – розширити фінансування під конкретні проєкти, під конкретні цілі та загалом під розвиток системи зовнішньої розвідки.

Друге за сьогодні.

Було багато міжнародної комунікації. Говорили зі спікером Палати представників Сполучених Штатів Америки Майком Джонсоном. Про те, що зараз найголовніше для захисту життя й міжнародної безпеки. Я поінформував про ситуацію на фронті зараз, про продовження російських ударів по наших містах – цей їхній терор лише збільшується і може бути зупинений тільки фізичною силою нашого захисту. Україна вдячна за підтримку Сполученим Штатам і кожному американцю, які відчувають так само, як і ми, що свобода ніколи не повинна програвати. І дуже важливо, щоб Конгрес зберігав своє лідерство, щоб захист свободи залишався ідеєю, що об’єднує – об’єднує і всередині країн, і світову більшість. Саме зараз нашою рішучістю, нашими спільними діями вирішується, яким буде світ наших дітей.

Сьогодні фактично саме про такі ж речі говорив і з головою Національних зборів Франції – вона з візитом в Україні, і я вдячний за увагу до нашої держави, до того, як українці витримують цей час, цю битву. Ми обговорили перспективи, як можемо наблизити справедливе закінчення цієї війни та вигнання російських окупантів. Я подякував за підтримку парламентом Франції безпекової угоди, укладеної з Президентом Макроном. Звичайно, ми говорили й про нещодавні безпекові пропозиції Еммануеля. Усе те, що додає захисту від російської агресії, і все те, що обмежує російський потенціал війни, реально служить миру у Європі. Я вдячний усім нашим партнерам, хто розуміє це й допомагає Україні.

І сьогодні ж зустрівся з делегацією Європарламенту – представників групи Renew Europe. Це вагома європейська політична група. Невдовзі – вибори у Європейський парламент, і ми в Україні всі маємо звикати, що це процес і для України важливий. Звичайно, говорили й про підтримку, і про загрози, які є зараз, і про те, чого можемо досягти всі разом у Європі – кожен, захищаючи власну країну, але також і спільні цінності, а отже, безпеку всіх європейців.

І ще одне.

Була сьогодні доповідь міністра оборони України Умєрова щодо оборонних пакетів. Те, що отримуємо. Те, над чим працюємо з партнерами. Робимо все, щоб у наших воїнів було більше можливостей, більше зброї. І це буде.

Дякую всім, хто допомагає! Слава всім, хто захищає Україну та знищує окупанта.

Слава Україні!