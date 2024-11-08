Робимо все, щоб змусити Росію до нормальних, змістовних перемовин на основі міжнародного права, а не терору – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні вже весь день зустрічі й наради в Києві після саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті. Українська позиція була представлена. І взагалі напрацювання європейської політики на наступний період має бути спільним, скоординованим і таким, що прямо допомагає нашому партнерству у Європі, у Євроатлантиці. Так само, як без сильної Америки глобальні справи занепадають, так і без сильної Європи збереження стабільності для європейських народів просто неможливе. І наступний тиждень має також принести відповідні результати – результати в нашій роботі з партнерами.

Говорив сьогодні з Президентом Фінляндії. Про нашу співпрацю – і двосторонню, і з ширшим колом партнерів. Я вдячний Фінляндії за всю оборонну та політичну підтримку, яку ми отримуємо. Вже 26 пакетів військової підтримки. Дякую! Обговорили також перспективи найближчих місяців, а також контакти Фінляндії з іншими державами, з іншими лідерами, які принципово важливі для реального миру для України та всієї Європи. Робимо все, щоб змусити Росію до нормальних, змістовних перемовин на основі міжнародного права, а не терору.

Була сьогодні доповідь Головкома. Фронт. Курахівський напрямок, Покровський напрямок – найскладніші зараз. Військове командування, командування бригад працюють над посиленням позицій.

Продовжив нашу державну традицію шани до Героїв України – воїнів, які проявили надзвичайну хоробрість і заслуговують на надзвичайну вдячність. Ще 30 квартир для наших українських Героїв. Воїни й родини воїнів Сухопутних військ, Повітряних сил, ВМС, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій, ТрО, Національної гвардії України, а також працівника ДСНС України в Харківській області – на жаль, загиблого Героя України. Це завжди буде в Україні основою політики героїв – наша не тільки пам’ять про тих, хто врятував Україну своєю сміливістю, але й наша здатність показати державну шану конкретними діями, конкретними рішеннями, конкретним піклуванням про українських героїв.

І ще одне.

Було спеціальне моє доручення уряду для всієї української школи – для всіх українських вчителів. Те, що підтримає в наступному році. Фіксована доплата для всіх педагогічних працівників шкіл: від січня тисяча гривень кожному, від вересня буде збільшення і будуть 2 тисячі гривень. Сьогодні Кабінет Міністрів ухвалив це рішення. Ми всі розуміємо, що ресурси нашої держави обмежені, але уряд мусить допомогти людям, які працюють в Україні та, безумовно, для України. Кошти на це є. Урядовці готують зараз також інші рішення, зокрема для зимового пакета підтримки українців, які будуть представлені цього місяця.

Я вдячний усім, хто з Україною!

Слава Україні!