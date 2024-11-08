Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Робимо все, щоб змусити Росію до нормальних, змістовних перемовин на основі міжнародного права, а не терору – звернення Президента
Робимо все, щоб змусити Росію до нормальних, змістовних перемовин на основі міжнародного права, а не терору – звернення Президента

8 листопада 2024 року - 20:39

Переглянути всі відео
ностанні новини

Робимо все, щоб змусити Росію до нормальних, змістовних перемовин на основі міжнародного права, а не терору – звернення Президента

8 листопада 2024 року - 20:38

Володимир Зеленський обговорив з Александром Стуббом міжнародні зусилля заради відновлення справедливого миру для України

8 листопада 2024 року - 19:06

Міжнародна торгова палата сприятиме відновленню України

8 листопада 2024 року - 18:46

Олена Зеленська: Всі, хто зараз працює з дітьми, – агенти майбутнього

8 листопада 2024 року - 17:02

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент вручив сертифікати на отримання квартир Героям України та членам родин загиблих воїнів
Президент вручив сертифікати на отримання квартир Героям України та членам родин загиблих воїнів

8 листопада 2024 року - 16:20

Перейти до всіх галерей

Робимо все, щоб змусити Росію до нормальних, змістовних перемовин на основі міжнародного права, а не терору – звернення Президента

8 листопада 2024 року - 20:38

Робимо все, щоб змусити Росію до нормальних, змістовних перемовин на основі міжнародного права, а не терору – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні вже весь день зустрічі й наради в Києві після саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті. Українська позиція була представлена. І взагалі напрацювання європейської політики на наступний період має бути спільним, скоординованим і таким, що прямо допомагає нашому партнерству у Європі, у Євроатлантиці. Так само, як без сильної Америки глобальні справи занепадають, так і без сильної Європи збереження стабільності для європейських народів просто неможливе. І наступний тиждень має також принести відповідні результати – результати в нашій роботі з партнерами.

Говорив сьогодні з Президентом Фінляндії. Про нашу співпрацю – і двосторонню, і з ширшим колом партнерів. Я вдячний Фінляндії за всю оборонну та політичну підтримку, яку ми отримуємо. Вже 26 пакетів військової підтримки. Дякую! Обговорили також перспективи найближчих місяців, а також контакти Фінляндії з іншими державами, з іншими лідерами, які принципово важливі для реального миру для України та всієї Європи. Робимо все, щоб змусити Росію до нормальних, змістовних перемовин на основі міжнародного права, а не терору.

Була сьогодні доповідь Головкома. Фронт. Курахівський напрямок, Покровський напрямок – найскладніші зараз. Військове командування, командування бригад працюють над посиленням позицій.

Продовжив нашу державну традицію шани до Героїв України – воїнів, які проявили надзвичайну хоробрість і заслуговують на надзвичайну вдячність. Ще 30 квартир для наших українських Героїв. Воїни й родини воїнів Сухопутних військ, Повітряних сил, ВМС, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій, ТрО, Національної гвардії України, а також працівника ДСНС України в Харківській області – на жаль, загиблого Героя України. Це завжди буде в Україні основою політики героїв – наша не тільки пам’ять про тих, хто врятував Україну своєю сміливістю, але й наша здатність показати державну шану конкретними діями, конкретними рішеннями, конкретним піклуванням про українських героїв.

І ще одне.

Було спеціальне моє доручення уряду для всієї української школи – для всіх українських вчителів. Те, що підтримає в наступному році. Фіксована доплата для всіх педагогічних працівників шкіл: від січня тисяча гривень кожному, від вересня буде збільшення і будуть 2 тисячі гривень. Сьогодні Кабінет Міністрів ухвалив це рішення. Ми всі розуміємо, що ресурси нашої держави обмежені, але уряд мусить допомогти людям, які працюють в Україні та, безумовно, для України. Кошти на це є. Урядовці готують зараз також інші рішення, зокрема для зимового пакета підтримки українців, які будуть представлені цього місяця.

Я вдячний усім, хто з Україною!

Слава Україні!

в
Відео
Версія для друку