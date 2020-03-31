Робота над звільненням українських громадян триває, хоч і ускладнюється через пандемію COVID-2019 – Андрій Єрмак

Продовжується робота над звільненням українських громадян, які утримуються на тимчасово окупованих територіях Донбасу, у тимчасово окупованому Криму та в Росії, але наразі цей процес ускладнений поширенням коронавірусу у світі, заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

«Цей процес продовжується. Він ускладнений ситуацією з пандемією. Тому сьогодні фіналізуються списки, вони оновлюються», – сказав Андрій Єрмак на онлайн-брифінгу в Офісі Президента.

Він наголосив, що для Президента Володимира Зеленського та членів його команди, які працюють у Мінському та Нормандському форматах, питання звільнення українських громадян є одним із основних.

«Президент сказав уже багато разів: наша мета – повернути всіх наших громадян, які сьогодні, на жаль, перебувають на непідконтрольній території, у Росії та Криму», – констатував Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Глави держави також зауважив, що ще до початку пандемії коронавірусу процес взаємного звільнення мав певні ускладнення – представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не допускалися до незаконно утримуваних українських громадян для підтвердження та уточнення списків. Наразі, за його словами, у цьому питанні є зрушення.

«Ми отримали підтвердження від учасників Тристоронньої контактної групи, була розмова Президента з керівником Червоного Хреста щодо негайного відправлення на ту територію представників Червоного Хреста. Це нам допоможе уточнити списки всіх людей, які там перебувають. Ця робота продовжується, і я дуже сподіваюся, що за тиждень-два ми почнемо проводити ці обміни», – сказав Андрій Єрмак.

За словами керівника Офісу Президента, він тримає на контролі перемовини щодо звільнення українців і постійно доповідає з цього питання Главі держави, який стежить за процесом особисто.

Андрій Єрмак також наголосив, що робота в цьому напрямі має бути більш ефективною, адже після завершення пандемії Росія може посилити діяльність щодо зняття санкцій, запроваджених західними державами.

«Сьогодні ми знаходимося, як і весь світ, у дуже важкій ситуації. Після припинення пандемії кожна країна буде турбуватися про себе, зокрема щодо подолання економічної кризи. І питання санкцій постане дуже серйозно. І до цього моменту ми повинні зробити все для того, щоб рухатися (у процесі звільнення українських громадян. – Ред.)», – зазначив він.

Керівник Офісу Президента нагадав, що санкції прив’язані до виконання Мінських домовленостей, тому не можуть розглядатися в іншому контексті.

Він також додав, що Україна розвиває свою армію й готова давати відсіч ворогу, але водночас продовжує відстоювати повернення своїх територій та громадян.

«Ми за мир. Ми за те, щоб повернулися наші території. Ми за те, щоб повернулися наші громадяни. Така наша позиція», – резюмував Андрій Єрмак.