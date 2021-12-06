Роман Машовець обговорив із державним секретарем МЗС Німеччини шляхи покращення безпекової ситуації на сході й довкола України

Заступник керівника Офісу Президента України Роман Машовець обговорив із державним секретарем Федерального міністерства закордонних справ Німеччини Тобіасом Лінднером безпекову ситуацію на сході й довкола України, шляхи її покращення та окремі питання двосторонньої співпраці у сфері безпеки.

Під час зустрічі Роман Машовець привітав Тобіаса Лінднера з призначенням на посаду державного секретаря МЗС ФРН та його першим закордонним візитом саме до України.

Заступник керівника Офісу Глави держави поінформував співрозмовника про безпекову ситуацію на сході й довкола України, скупчення російських військ вздовж українського кордону, посилення розвідувальної активності з боку Російської Федерації. Він наголосив на активізації асиметричних і провокаційних дій Росії не лише проти України, а й інших країн світу, що підриває міжнародну безпеку.

Особливу увагу німецької сторони було привернуто до заходів РФ, які вказують на її підготовку до розширення агресії проти нашої держави.

Роман Машовець запропонував Німеччині як провідній європейській країні вжити заходів із консолідації держав ЄС, НАТО та всієї західної спільноти для недопущення подальших агресивних дій з боку Росії, включно із застосуванням попереджувального санкційного тиску. Він зазначив, що лише скоординовані рішучі дії всіх європейських партнерів у політико-дипломатичній, інформаційній, економічній та інших сферах можуть зупинити російську агресію.

Заступник керівника Офісу Президента наголосив, що готовність західного світу до практичного протистояння агресивній поведінці Російської Федерації може захистити демократичні цінності, міжнародні принципи та зберегти світовий порядок.

«Запроваджувати санкції після початку російського вторгнення та висловлювати занепокоєння буде пізно, оскільки поняття демократичних цінностей західного суспільства вже буде підірвано. Росія не зупинить своєї агресії проти країн ЄС і НАТО, яку вона розпочала у 2008 році проти Грузії та продовжила у 2014 році проти України», – зазначив Роман Машовець.

Заступник керівника Офісу Глави держави запропонував збільшити допомогу Україні у зміцненні обороноздатності, що є головним стримувальним чинником для Росії, та не створювати штучних обмежень у цьому процесі. Було наголошено на важливості зупинення проекту «Північний потік – 2», що стане чітким сигналом рішучості Німеччини та інших європейських країн у протистоянні російській агресії.

Державний секретар МЗС Німеччини позитивно оцінив двосторонній діалог з питань безпеки, започаткований цього тижня у Брюсселі Президентом України Володимиром Зеленським і Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Він підтвердив незмінну підтримку з боку Німеччини суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Тобіас Лінднер наголосив, що Німеччина готова до рішучих дій з підтримки України та додержується політики діалогу й врегулювання ситуації політико-дипломатичним шляхом.

Він зазначив, що Німеччина підтримує повне виконання положень Будапештського меморандуму й ніколи не визнає незаконну анексію Кримського півострова Росією.