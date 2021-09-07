Роман Машовець обговорив з канадською дорадчою групою перспективи оборонної співпраці

Заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець обговорив з директором канадської програми PROTECT Майклом Маккарті питання щодо поглиблення відносин України з Канадою у сфері оборонного співробітництва.

Присутній на зустрічі аташе з питань оборони Посольства Канади полковник Роберт Фостер висловив подяку Україні за нещодавній порятунок та евакуацію канадських громадян з афганського Кабула літаками Збройних Сил України. Це був не тільки акт партнерської допомоги, а і яскравий приклад високого рівня взаємосумісності, якого досягли українські військові для спільних дій з підрозділами країн НАТО, зазначив він.

Особливу увагу співрозмовники приділили вдосконаленню кадрової політики в структурах безпеки і оборони України. Роман Машовець наголосив на виключній важливості реформи системи управління персоналом, яка має стати рушієм подальших перетворень в українському війську та всьому секторі безпеки. Він детально поінформував партнерську сторону про сегмент оборонної реформи, який стосується порядку відбору кандидатів для призначення на посади вищого керівного складу ЗСУ та інших військових формувань, а також на посади, призначення на які погоджується з Президентом України. Заступник керівника Офісу Глави держави наголосив на необхідності подальших практичних кроків у напрямку реалізації кадрового реформування.

Зі свого боку Майкл Маккарті підтвердив незмінність підтримки Канадою України в протистоянні в гібридній війні, розв'язаній Російською Федерацією, і висловив готовність до надання сприяння з боку його країни для розбудови потужної та сучасної української армії.

Сторони погодилися підтримувати активний діалог зі згаданих питань та сприяти подальшому розвитку українсько-канадського партнерства.