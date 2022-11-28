Роман Машовець обговорив з міністром оборони Словенії поточну безпекову ситуацію в Україні

Заступник керівника Офісу Президента України Роман Машовець зустрівся з іноземною делегацією на чолі з міністром оборони Республіки Словенія Мар’яном Шарецем. До складу делегації також увійшов начальник Генерального штабу Збройних сил Словенії генерал-майор Роберт Главаш.

Сторони обговорили поточну безпекову ситуацію в Україні в контексті повномасштабної агресії Російської Федерації та шляхи подальшого сприяння з боку Словенії в питаннях удосконалення обороноздатності нашої країни. Співрозмовники детально зупинилися на терористичних повітряних ударах Росії по цивільній інфраструктурі України й тактиці застосування ворогом крилатих ракет та іранських дронів.

Роман Машовець подякував представникам Республіки Словенія за надану підтримку, особливо щодо озброєння та військової техніки, та закликав і далі залишатися потужним адвокатом інтересів нашої держави в міжнародних організаціях. Він укотре наголосив, що сьогодні Україна захищає не лише свою територію, а й майбутнє та демократичні цінності Європейського континенту.

Мар’ян Шарець підтвердив непохитну позицію його країни, яка полягає в підтримці України для відновлення її територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах. Він наголосив на готовності Словенії активно долучатися до місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні, на першому етапі якої заплановано забезпечити тренування та підготовку до 15 тисяч українських військових за стандартами НАТО.

Крім того, словенська сторона повідомила про підготовку чергового траншу матеріально-технічної допомоги, який, серед іншого, міститиме обладнання для розмінування.

Словенія також продовжить надавати підтримку українським громадянам, які вимушено покинули свої домівки та знайшли прихисток на її території.